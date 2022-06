Precious Alvares: Winnen opzich was het doel niet. Mijn main goal was om verschillende West en Zuid Afrikaanse street styles te representen en op de kaart te zetten tijdens Red Bull Dance Your Style. Tijdens het event heb ik me vooral op mezelf gefocust. Zo nam ik de tijd om in mezelf te keren waardoor ik elke nieuwe keer op podium het als een nieuw moment zag om mijn verhaal te delen met het publiek. De tegenstander zag ik eigenlijk niet meer. Dat ik de kans had om te winnen realiseerde ik me pas in de finale.