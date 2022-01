In juli 2014 nam Dani Olmo , die vanaf zijn negende opgroeide in Barcelona's befaamde La Masia-academie, de moedige beslissing om naar het Kroatische Dinamo Zagreb te verhuizen op zoek naar reguliere speeltijd.

Het was misschien een onorthodoxe keuze en het heeft de Catalaanse Barcelona grootmacht versteld doen staan. Er zijn echter meerdere wegen naar Rome en de aparte weg van Olmo werpt nu zeker zijn vruchten af. De Spaanse spelmaker is een speler die opvalt door zijn vermogen om een briljante doorsteekpass te geven, zijn tactische intelligentie en tegenstanders met de bal aan de voet aan te vallen.

Hier lees je het verhaal van Dani Olmo:

01 Level 1 – Bal aan de voet

Olmo komt uit een voetbalfamilie en hij werd al snel onafscheidelijk van de bal. "Ik ben al met een bal bezig sinds ik klein was. Dat is wat ik altijd heb willen doen. Ik heb ook alle ballen bewaard van toen ik klein was. Ik herinner me een bal die ik had toen ik op de foto ging met Lionel Messi toen ik zeven of acht jaar oud was en die bal heb ik nog steeds thuis. Dat zijn herinneringen die je hele leven bijblijven. Ik wilde"in eerste instantie de foto niet eens maken omdat ik wilde blijven voetballen. Maar achteraf heb ik er geen spijt meer van dat ik vijf minuten gestopt ben met voetballen."

Hij begon bij de jeugdopleiding van Espanyol, maar toen Barcelona kwam en hem een plaats in het beroemde La Masia aanbood kon hij dat niet afslaan. "Ze kwamen terug en bleven aandringen."

Olmo (tweede van links) in actie voor Spanje Onder-17 © Nikolay Doychinov/Getty Images

02 Level 2 – Verhuizen naar Kroatië

Op 16-jarige leeftijd en met voetbal in het eerste team in het verre vooruitzicht, verbaasde hij Barcelona door in te gaan op een aanbod van de Kroatische club Dinamo Zagreb.

"Geen enkele andere club bood me een sportief project zoals Dinamo dat aanbood. De mogelijkheid dat ik op 16-jarige leeftijd deel kon uitmaken van hun eerste team, trainen met internationale en professionele spelers. Ik besloot om daar heen te gaan zodat ik kon blijven groeien en ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ik ben daar echt beter geworden zowel als voetballer en als persoon. Vandaag ben ik de speler die ik ben door de tijd die ik daar heb doorgebracht."

03 Level 3 – Je nieuwe thuisland

Ondanks zijn leeftijd, was hij niet geïntimideerd. Hij leerde de taal en zelfs de voetbalsongs. De ervaring heeft hem zo getekend dat hij zich heeft aangesloten bij het Common Goal-project, waarbij leden één procent van hun inkomsten doneren aan een fonds dat sociale problemen helpt aanpakken. Olmo's donaties steunen een project van de op voetbal gebaseerde gemeenschapsorganisatie 'Cross Cultures Projects Association' in Kroatië, die streeft om stabiliteit terug te brengen in gemeenschappen na conflicten.

"Ik heb veel mooie en speciale herinneringen aan Kroatië. Ik herinner me mijn eerste wedstrijd met het eerste team, dat was in een herdenkingstoernooi in Vukovar voor degenen die in de oorlog waren omgekomen. Ik voelde me erg geïntegreerd in dat land en ik identificeer me met de mensen. Er zijn veel dingen die me hebben geraakt, dus ik voelde dat ik op de een of andere manier wilde helpen.

Ik leerde snel de taal en dat betekende dat ik me beter met Kroaten kon verbinden. Er was een speciale binding met de Dinamo-supporters en het publiek in het algemeen, echt heel speciaal. Tot op de dag van vandaag zeg ik dat Kroatië mijn tweede thuis is en ik weet zeker dat ik voor altijd op regelmatige basis terug zal komen."

Playing for Zagreb in the UEFA Europa League, aged 20 © Gualter Fatia/Getty Images

04 Level 4 – Zijn grote doorbraak

Olmo maakte zijn competitiedebuut tegen NK Lokomotiva in februari 2015 en scoorde zijn eerste doelpunt tegen Rijeka in de laatste wedstrijd van het seizoen 2016-17. Maar het was zijn tweede doelpunt dat voor een kickstart zorgde, want het gebeurde tijdens de intimiderende derby tegen Hajduk Split - een wedstrijd die een enorme indruk op hem maakte.

"Het is echt een felle derby, er werden overal rotjes afgestoken en de fans waren uitbundig. Sommige supporters maakt het niet eens uit hoe de competitie eindigt, ze willen alleen dat je deze wedstrijd wint. Ik kwam in de 50e minuut in het veld, wij stonden 1-0 voor, en zij maakten gelijk uit een corner. Door mijn doelpunt werd het 2-1. Ik besefte hoe belangrijk dit doelpunt was toen ik mijn teamgenoten van de bank zag springen. Ik zeg altijd dat het een van de sleutelmomenten in mijn carrière is, en dat is zeker."

Olmo viert zijn doelpunt voor Dinamo Zagreb in de Champions League © Dan Mullan/Getty Images

05 Level 5 – Champions League debuut

De volgende grote stap kwam in 2019-20 toen hij voor het eerst in de groepsfase van de Champions League speelde. Zijn eerste wedstrijd was thuis tegen Atalanta uit de Serie A - een 4-0 overwinning voor Dinamo.

"Er zijn van die momenten die kenmerkend zijn. We wonnen met 4-0 en het was de grootste overwinning ooit voor Dinamo Zagreb in de eerste wedstrijd van Champions League poulefase.

06 Level 6 – Spanje belt...

Drie maanden later kreeg hij zijn eerste oproep voor Spanje, aan het einde van een trainingssessie. "De coach verzamelde ons in een cirkel, allemaal bij elkaar, en hij zei: 'jongens, we hebben goed nieuws. We hebben nog een volwaardige international in het team. Dani is geselecteerd voor Spanje.' Ik had het niet verwacht en ik wist ook van niets. Ik was bijna in shock maar dat veranderde al snel in vreugde, immense vreugde."

Zijn debuut tegen Malta in Cadiz vierde hij met een doelpunt nadat hij in de tweede helft als invaller was ingevallen, maar het was het volkslied dat hem kippenvel bezorgde.

"Het was ongelooflijk. Om het te kunnen horen in een stadion als het Ramon Carranza in Cádiz was onbeschrijfelijk. Ik had er toen geen woorden voor en die heb ik nu nog steeds niet. Mijn hele familie was erbij, inclusief mijn grootouders die uit Cádiz komen."

Olmo in actie tijdens de World Cup qualifier voor het Spaanse team © David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

07 Level 7 – Verhuizen naar RB Leipzig

In januari 2020 ging Olmo een nieuwe uitdaging aan, dit keer bij RB Leipzig in Duitsland. Afscheid nemen was moeilijk. "Het afscheid was zwaar. Ik wist dat ik veel teamgenoten achter zou laten, veel mensen van de staf, zoals therapeuten en spelers die me veel hadden geholpen in mijn nog jonge carrière."

Daarna moest hij zich aanpassen aan de veeleisende, energieke stijl van Leipzig onder leiding van Julian Nagelsmann .

"Ik wist dat het een grote sprong was, maar ik dacht dat ik er klaar voor was. In het begin was het niet makkelijk en er waren een paar wedstrijden dat ik op de bank zat. Maar ik wist nog steeds wat er nodig was om mijn doelen te bereiken. Dus bleef ik trainen tot ik een kans kreeg en Julian bleef mij aanmoedigen.

"Het is een meer fysieke, directere stijl, altijd op zoek naar de weg naar voren. We spelen met veel druk en dat is waar iedereen zijn vaardigheden moet gebruiken om na balverlies snel weer in balbezit te komen. In die zin denk ik dat ik ook veel beter ben geworden in het spelen onder druk tussen de linies."

Olmo in RB Leipzig kleuren tegen Manchester City in de Champions League © Marc Atkins/Getty Images

08 Level 8 – Euro 2020

Olmo zette een nieuwe stap in zijn interlandcarrière toen hij Spanje hielp de halve finales van Euro 2020 te bereiken waarin het uiteindelijk na strafschoppen verloor van de uiteindelijke kampioen Italië. Hij gaf drie assists in vijf wedstrijden. Maar het was de sfeer in de groep die de meeste indruk op hem maakte.

"We hebben dat team gebouwd tijdens Euro 2020, dat begon al tijdens de kwalificatiewedstrijden daarvoor. We hadden een geweldige ploeg. Ze hebben er een documentaire over gemaakt die op Amazon Prime staat genaamd 'The Strength Of The Group'. Ik denk niet dat er een betere titel is om dat team te beschrijven. We moesten veel tegenslagen en obstakels overwinnen, en het was hard werken om zover te komen, maar uiteindelijk is het ons gelukt. We zijn trots op onze prestatie, maar we hebben het idee dat we nog veel, veel meer kunnen doen."

Olmo viert een doelpunt tegen Borussia Dortmund © Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

09 Level 9 – Plezier boven alles!

Olmo's passie voor voetbal is duidelijk zichbaar voor iedereen die naar hem kijkt. Zelfs de druk en de tactische aanwijzingen kunnen zijn plezier in het spel niet wegnemen. "Het is duidelijk dat je er meer van geniet als je daadwerkelijk wint, maar zo is het nu eenmaal! Je moet leren omgaan met de druk. En als je vertrouwen in jezelf hebt, is druk wel het minste.

"Er zijn nog veel dingen die ik wil bereiken, maar ik zal altijd trots zijn op wat ik al heb meegemaakt."