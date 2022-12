Danny MacAskill onthult het verhaal achter Postcard from San Francisco

Postcard from San Francisco is een project waar heel veel passie in is gestoken.

Sinds mijn eerste 🛣️film in 2009, Inspired Bicycles , heb ik me op verschillende conceptuele video's gericht. Deze keer wilde ik opnieuw een echte streetfilm maken.

Ik wist dat het een uitdaging zou worden, want laten we zeggen dat crashen op beton is geen pretje is. Bij sommige tricks duurde het meer dan 300 keer om goed te landen. Niet te vergeten, brak ik een knieschijf tussen de opnames door, maar buiten dat was het écht gaaf om eindelijk door te zetten en het project af te krijgen. Ik ben echt blij met het resultaat.

In welke straat je ook bent, of hoe je ook kijkt, je weet dat je in San Francisco bent...

Danny bereidt zich voor op The Beach Drop in San Francisco © Dave Mackison Danny MacAskill landt The Beach Drop in San Francisco © Dave Mackison/Matt Ford

Het is mijn tweede poging om deze 🎞️ te maken...

In 2017 begon ik voor het eerst weer te denken aan een nieuwe video over street riding. Van alle verschillende soorten films is street riding het meest populair - of het nu gaat om BMX, skateboarden, mountainbiken of trials. Ik besefte dat het veel makkelijker is om op zoek te gaan naar de paden die nog niet zo goed bewandeld zijn. Maar in 2017 dacht ik: 'Ik ben 32, mijn lichaam voelt nog goed, laten we een mooie straatfilm gaan maken'.

Danny MacAskill koos San Francisco vanwege de iconische achtergronden © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

Ik heb San Francisco gekozen omdat het zo'n iconisch decor is voor een film. In welke straat je ook loopt of hoe je ook kijkt, je weet dat je in San Francisco bent - of het nu gaat om de steile heuvels, de kleurrijke rijtjeshuizen of het geweldige uitzicht op de twee 🌉 en Alcatraz. Het leek me een perfecte plek om een coole film te maken.

De gevangenis van Alcatraz is de beroemdste bezienswaardigheden van de stad © Dave Mackison Ik ontmoette enkele inwoners bij Pier 39 © Dave Mackison

Mijn team en ik hebben San Francisco verkend alsof we in Grand Theft Auto zaten- ik heb het gevoel dat ik in elke straat ben geweest en elk gebouw heb bekeken. Je zoekt de beste locaties, maakt een lijst en probeert ze dan vrij te krijgen, want we moeten werken met vergunningen in de stad; Probeer mensen er maar eens ervan te overtuigen dat je van hun gebouw wilt springen.

Het is moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat je van hun gebouw wilt springen met een fiets...

Nadat ik mijn knieschijf brak tijdens het eerst project in San Francisco, werd het op een laag pitje gezet. Ik had een paar andere plannen, zoals Danny's Gymnasium , maar na Covid, dacht ik dat het cool zou zijn om te proberen het project te realiseren. We hadden alle plekken uitgezocht. We hadden de moeilijke taak om voor sommige locaties opnieuw een vergunnig te krijgen, maar ik voelde me klaar voor een nieuwe straatfilm.

Danny tankt bij in de straten van San Francisco © Dave Mackison

De video opent met wat ik een back wheel bump front flip noem. Ik ben altijd nogal jaloers geweest op sporten als parkour, waar ze gewoon kunnen flippen en draaien zonder helling of hoogte. Ik probeerde uit te zoeken wat de kleinste afstand of hoogte was waarmee ik een flip kon doen. Ik droomde ervan om een soort flip te doen in een van de steile straten van San Francisco - de straten zijn echt steil, maar niet steil genoeg om dat op natuurlijke wijze te doen. We hebben zo hard gezocht naar een stoeprand die er natuurlijk bij lag, maar uiteindelijk moesten we zelf een bloemenperk maken zodat ik die kon gebruiken als bult voor het achterwiel.

Het was eng om te proberen, want als je de bult mist als je ervoor gaat, flip je in feite frontaal op je hoofd. Of als je hem te hard raakt, komen je voeten van de pedalen en land je op je rug.

Om de achterband front flip te doen, maakte we een plantenbak © Dave Mackison/Red Bull Content Pool Ik had geen foutmarge als het ging om de rotatie... © Dave Mackison

Landen op een afdaling was iets wat ik niet gewend ben - ik voel me meer op mijn gemak bij vlakke landingen, want als je neerstort, land je gewoon waar je op dat moment bent. Ik probeerde het zo'n 20 keer op matten en haalde toen de matten weg en landde de eerste keer goed. De mentale kant van het weten hoe hard je kan vallen, is het moeilijkste aspect, maar door de overgang van de matten naar de landing, lukte het me zonder angst.

Ik doe trucs volgens het boekje...

Ik gebruik graag een 📝 om de trucs die ik wil doen te visualiseren en te plannen. Ik heb een lijst met trucs die ik opschrijf in een 📓 en illustreer met kleine poppetjes die verschillende flips en spins doen. Dat helpt bij het verkennen van locaties, want dan kunnen we op zoek gaan naar plekken die bij de tricks passen.

Een daarvan was de evenwichtslijn langs het tennisnet. Het is iets wat ik altijd al heb willen proberen omdat ik het gevoel heb dat mensen zich ermee kunnen identificeren. Het moest wel een heel specifieke opstelling zijn. We moesten het net iets aanpassen om mijn gewicht te kunnen dragen.

Over een tennisnet rijden stond al een tijdje op mijn trucjeslijstje... © Dave Mackison/Red Bull Content Pool Het is me maar twee keer gelukt tijdens het oefenen in een pakhuis © Dave Mackison

Ik had precies hetzelfde net opgesteld in een pakhuis in Inverness en had de hele winter geoefend. Ik had alle tijd om het zonder druk te proberen, en in dagen van pogingen lukte het me maar één keer om de overkant te halen, dus ik had er niet veel vertrouwen in dat het me zou lukken in San Francisco.

In totaal kostte het me ongeveer twee dagen van pogingen en ongeveer 400 pogingen om over het net te komen.

In totaal kostte het me ongeveer twee dagen oefenen en ongeveer 400 pogingen om over het net te komen. Het moeilijkste is niet per se het rijden over het dunne draad - het is het feit dat er materiaal op de draad zit en dat materiaal draait als je erlangs rijdt, waardoor je banden eraf worden gesleurd. Persoonlijk was het de moeilijkste trick in de film.

In 2017 was ik van plan om op een rots te springen bij China Beach, maar toen we terugkwamen, was er een houten constructie gebroken en bleef er een scheve, betonnen richel over. Oud en licht afbrokkelend beton is een van mijn favoriete dingen om op te rijden, dus het moest worden gefilmd. Oorspronkelijk had ik de ambitie om de tweede val op het strand te proberen, maar tijdens het oefenen in de winter besefte ik dat dat niet ging lukken, dus plande ik het rechtdoor te rijden, wat verdomd eng was.

De steiger was gemaakt van wat planken en drijfhout © Dave Mackison

Normaal gesproken doe ik de meeste dingen eerst op mijn voeten. Ik doe niet per se aan parkour, maar ik moet me vrij comfortabel voelen op mijn voeten om het dan op de fiets te doen. Ik ben er uiteindelijk op mijn voeten afgesprongen, maar dat was op de grens van wat ik comfortabel vondt.

Uiteindelijk lukte het me om het te proberen, en bij mijn eerste poging gleed mijn achterrem weg, maar gelukkig viel ik achterover. Bij de tweede keer landde ik met het achterwiel en balanceerde, maar ik moest mijn voeten op de muur zetten. Bij de derde keer lukte het. De tweede drop was voor mij persoonlijk een beetje een anticlimax, maar de eerste drop was verschrikkelijk slecht.

Danny MacAskill bereidt zich voor op een frontale flip op Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford Danny MacAskill landt de front flip op Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford

Ik was tegen de 🕰️ op de Rock

De coolste plek waar ik mocht filmen was zeker Alcatraz . Ik wist dat toestemming krijgen voor die plek heel speciaal was. Ik kreeg toestemming om op de fiets te filmen op plaatsen zoals de rec yard, met die beroemde trappen waar de gevangenen op zaten.

Het is zo'n iconische locatie, maar je hebt er allerlei verschillende emoties. In sommige opzichten voelt het als een Hollywood-set, maar als je bedenkt dat het vroeger een gevangenis was, heeft het een nogal lugubere uitstraling. Ik kon het niet helpen me te verplaatsen in sommige gevangenen die daar vastzaten. Maar dan is er een ander deel van me dat zich een beetje voelde als Clint Eastwood in Escape from Alcatraz of Sean Connery en Nicholas Cage in The Rock 🎥.

Dit is het gevaar van te weinig draaien © Dave Mackison Ik en mijn team meten de oefenruimte van Alcatraz... © Dave Mackison

Helaas ontplofte tijdens mijn pogingen een achterwiel bij de landing, de eerste keer dat ik ooit een wiel heb gebroken op mijn trials bike. Ik stond op, veegde mezelf af, zette een nieuw achterwiel op, probeerde het opnieuw, ging onderuit, en kwam op mijn rug terecht.

Het was niet zo pijnlijk, maar wel vervelend. Ik merkte dat ik eigenlijk een velg had gebroken omdat ik te weinig draaide - alle kracht van de landing kwam op dat achterwiel terecht, en het waren vooral mijn spaken die het begaven die het grootste probleem vormden. We hadden geen ander reservewiel, dus moesten we het opgeven.😔

De eerste keer dat ik het opnieuw probeerde, blies ik een ander wiel op. De trede was te laag voor mij om goed te kunnen draaien, maar hoger, en ik had het gevoel dat ik de fiets niet zou kunnen vasthouden bij de landing. Ik bleef te weinig draaien, waardoor de spaken braken en het wiel het weer begaf toen de spaken het begaven.

Danny bereidt zich voor op een front flip op de oefen plek van Alcatraz... © Dave Mackison

Met mijn allerlaatste wiel probeerde ik het nog 1️⃣ keer. Het was precies negen uur, en de toeristenboot was gearriveerd. We moesten wegwezen, de bewakers stonden allemaal al te wachten. Ik had in dit stadium al drie wielen gebroken, maar besloot het nog één keer te proberen, zonder enige verwachting. 🍀Ik draaide dat beetje extra, landde de fiets en hield hem overeind 🍀. Het was zo'n fijn gevoel deze in de zak te hebben en het voelde als een passend einde van mijn San Francisco street edit.

