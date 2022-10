Het Amsterdam Dance Event (afgekort: ADE) kan met recht een van de grootste muziekfestivals gericht op elektronische muziek ter wereld worden genoemd. Dat is ook niet zo gek. Het festival, dat sinds 1996 jaarlijks in oktober in Amsterdam wordt georganiseerd, trekt ieder jaar bezoekers van over de hele wereld. Het is niet alleen een festival, maar ook een conferentie én ontmoetingspunt voor de creatieve industrie. Vijf dagen lang, van woensdag 19 oktober tot en met zondag 23 oktober kun je in Amsterdam op allerlei plekken terecht voor de beste feestjes, talks en evenementen. Check hieronder onze top 10-feestjes.