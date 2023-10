Nu het voor de derde keer op rij is gebeurd, kunnen we wel zeggen: het lijkt bijna wel onmogelijk voor Max om op een traditionele wijze kampioen te worden. Wellicht hadden we niets anders moeten verwachten van het supertalent dat op zo'n ongewone manier de F1 betrad, als de jongste ooit .

Sinds zijn debuut in de Formule 1 is Verstappen niet gestopt met het breken van records. Alleen dit jaar al won hij tien GP’s op rij en kwam hij in Qatar op gelijke hoogte met Michael Schumacher om zo vroeg mogelijk in een seizoen – zes races voor het eind – kampioen te worden. Daarnaast is hij hard op weg om de meeste overwinningen en podia in één seizoen te behalen, records die vorig jaar al op zijn naam kwamen te staan.

Als de man in vorm is het niet heel vreemd dat Verstappen met de titel aan de haal is gegaan, maar er zijn drie specifieke redenen waarom het hem juist dit jaar zo snel is gelukt om het WK naar zich toe te trekken.

01 Altijd resultaat leveren

Het gezegde gaat dat je het wereldkampioenschap niet wint op je goede, maar op je slechte dagen. Verstappen levert hiervan dit jaar het bewijs door slechte dagen grotendeels te elimineren. Tot het moment wanneer hij zijn derde titel grijpt, is zijn slechtste resultaat een vijfde plaats in Singapore; dit weekend markeert een zeldzame misser voor het team van Red Bull Racing en brengt een einde aan een zegereeks van vijftien GP’s – de langste in de geschiedenis van de Formule 1.

Ook op dagen dat het tegenzit haalt Max het onderste uit de kan © Getty Images / Red Bull Content Pool

Als we over twintig jaar terugkijken op de carrière van Max Verstappen, zal men snel naar de cijfers grijpen om te beargumenteren waarom hij de beste coureur aller tijden was. Maar het zijn Verstappens ‘slechte’ dagen die zulke statistieken mogelijk maken. Een vijftiende startpositie omzetten in een voortreffelijk podium in Saoedi-Arabië; dominant winnen in Miami na zich van de negende plaats opgewerkt te hebben; ondanks alle averij in Singapore toch met P5 aan de haal gaan. Door de verliezen te minimaliseren en onaantastbaar te zijn op zijn goede dagen, maakt Max het de concurrentie onmogelijk bij hem in de buurt te komen.

Verstappens cijfers van 2023 (tot dusver) spreken voor zich:

Overwinningen: 14 van 17 races

Podia: 16 van 17 races

Poleposition: 10 van 17 races

Gemiddelde finishpositie: 1,35

Gemiddelde startpositie: 3,29

02 Het onoverwinnelijke wapen in zijn handen

Na de eerste testmeters met de RB19 te hebben gemaakt heeft het er alle schijn van dat Verstappen de records van zijn sterke 2022 zal aanscherpen. Max heeft er dan ook vroeg al een goed gevoel bij. “We hebben goed nagedacht over alle nieuwe onderdelen op de auto en deze uitvoerig in de simulator getest. Er is niets gehaast gebeurd. Alles dat we hebben gedaan, heeft de auto sneller gemaakt.” Niet onbelangrijk is dat de RB19 een aantal kilogrammen lichter is dan zijn voorganger, zoals Max dat verlangde, waardoor deze nog scherper en behendiger over het circuit raast.

Bij de test in Bahrein voelt Verstappen zich direct één met de RB19 © Peter Fox / Getty Images / Red Bull Contentpool

Hoe snel je F1-auto ook mag zijn, als de techniek het laat afweten, kun je de wereldtitel wel uit je hoofd zetten. De RB19 was vanaf het eerste moment zeer betrouwbaar . Waar rivaliserende teams meer dan eens de strijd moeten staken wegens technisch malheur, is de Red Bull Powertrain-aandrijflijn tot nog toe onverwoestbaar gebleken voor zowel Max Verstappen als teamgenoot Sergio Pérez.

03 Red Bull draait op volle toeren

Formule 1 is een echte teamsport , in de zin dat zelfs de beste coureurs geen kampioen worden als ze de juiste middelen niet tot hun beschikking hebben. Verstappen heeft dit persoonlijk meegemaakt; vroeg in zijn carrière wist hij met uitzonderlijke prestaties sporadisch een overwinning weg te snoepen bij Mercedes, meer zat er helaas niet in. Maar de dagen dat de Duitse renstal aan de top stond, zijn inmiddels vervlogen. Achter de schermen werkte Red Bull aan een meesterplan om de teugels terug in handen te krijgen, en daarvan plukt het nu de vruchten.

In Japan wordt het team constructeurskampioen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Het complete team, trackside en de mensen in Milton Keynes, functioneert met als doel om race na race maximale punten mee naar huis te nemen. Van de pitmuur tot de pit crew, het strategieteam, de teamleiding: er heerst een grote mate van harmonie binnen het domein van de Rode Stieren. Diezelfde harmonie is er op kleine schaal ook tussen Verstappen en zijn trouwe race engineer Gianpiero Lambiase, ook wel bekend als GP. Het stel is geregeld te horen op de boordradio en hoewel ze niet altijd met de gezelligste toon praten, hebben ze enorm respect voor elkaar. Verstappen ziet hem naar eigen zeggen als een soort grote broer, een welkom extra paar ogen tijdens de race die hem zo snel mogelijk naar het zwart-wit geblokt helpt.

Respect

Waar andere F1-teams één of meerdere zaken niet op orde hebben, heeft Red Bull de heilige drie-eenheid te pakken: beste auto, beste coureur en het beste team. Met twee constructeurs- en drie rijderstitels op rij presteert Red Bull zonder meer op de top van haar kunnen. Nu is het zaak om daar te blijven. De records breken zichzelf niet!