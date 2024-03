8 stages, vette dj's, en een kipmuseum: dit was Red Bull Unforeseen

Wie vrijdagavond voor het eerst een rondje liep door de immens grote loods in Rotterdam vlak bij het Marconiplein en alle ruimtes en podia zag, zou zomaar even bang geweest kunnen zijn om te verdwalen. Het was dan ook verstandig om aan het begin van de avond nóg een rondje te lopen, om zo zeker te weten dat je de rest van de avond de weg zou vinden.

Bezoekers van Red Bull Unforeseen © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

Verschillende ruimtes

BRUTUS was onderverdeeld in verschillende ruimtes: zo kon je onder andere in Bound45 de hele avond meerdere dj’s bewonderen, buiten bij het kampvuur kon je in "Waarzeg je?" tarotkaarten laten leggen , in Expand Rotterdam zag je de beste live optredens, bij Supermercado was je aan het juiste adres voor de beste cocktail, KFC had een heus kipmuseum tot leven gebracht, als je silent disco wilde, moest je bij Piano Piano Fissa zijn en wie behoefte had aan een bruine kroeg , kon boven bij De Witte Aap een biertje drinken.

Maar wat gebeurde er precies in al die ruimtes? Aan het begin van de avond verwelkomde drummer Zep bij de ingang iedereen met zijn beste drumsolo’s. Zep, die op TikTok en Instagram met miljoenen views furore maakte en ondertussen aan een wereldtournee is begonnen, liet ruim twee uur lang in een intieme sfeer horen wat hij allemaal kan.

Zep - Red Bull Unforeseen © Marj x Jordy / Red Bull Content Pool

Dansen rond het kampvuur

Hierna liep je door Atelier van Lieshout over een catwalk om vervolgens langs de lockers in de eerste officiële ruimte Bound45 te belanden. Als je eenmaal in deze ruimte was, wist je direct dat je op iedere plek iets speciaals kon verwachten. In Bound45 hing namelijk in het midden boven de dj-booth een indrukwekkende, audiovisuele kunstinstallatie.

De maker is audiovisuele lichtkunstenaar Bent van den Berg van Spacelab Lighting, die ook bij Red Bull Unforeseen rondliep. “Het kunstwerk is een ring van tien meter in diameters. Het is een digitale herinterpretatie van het kampvuur. Vroeger dansten we rond het kampvuur en nu staan we met elkaar op dezelfde manier op de dansvloer. Daar wilde ik iets mee.”

Silent Disco - Red Bull Unforeseen © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

Kip als kunstwerk

Na Bound45 konden de bezoekers twee kanten op: naar buiten, waar Expand Rotterdam en een écht kampvuur waren. Of naar beneden. Eerst naar beneden. Hier kun je ook weer kiezen: of je dronk een cocktail bij Supermercado en je waande je aan het strand of je ging voor de silent disco bij Piano Piano Fissa en bracht een bezoekje aan het wonderlijke kipmuseum. In dit museum van KFC werd kip heel even tot kunstwerk verheven.

KFC - Red Bull Unforeseen © Marj x Jordy / Red Bull Content Pool

Dan weer terugnaar boven, maar dit keer een andere boven. Via een smal trappetje kwam je terecht op een gang. Aan het einde van deze gang kon je in De Witte Aap een biertje of Red Bull drinken. Deze ruimte was namelijk omgetoverd tot bruine kroeg. Wie goed keek, kon links beneden in een ballenbak stappen waar je karaoke kon zingen. In het midden van de gang was er een ruimte waar je tegen elkaar kon boksen. Mensen konden met AI een eigen ruimte bedenken en de ruimte van de winnaar is echt gebouwd.

Karaoke ballenbak - Red Bull Unforeseen © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

In deze gang hostte Pretty Girls Like Trap Music een eigen avond. En dat was bijzonder, want voor één keer mochten hier ook mannen bij aanwezig zijn. In een kleine, gezellige ruimte draaiden dj’s Claire Lyons, Imami, Zoey Hasselbank en 22heures30 zeer sterke sets.

Pretty girls like Trap Music © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

Brunzyn en Fresku

Terug naar beneden. Even buiten opwarmen bij het kampvuur. In "Waarzeg je?" een tarotkaart leggen en je toekomst laten voorspellen door de waarzegster om daarna naar Expand Rotterdam te gaan. Aan het begin van de avond draaiden BKK en NEMS hier terwijl beide sets door rapper damy (Black Acid) aan elkaar werden gepraat. Om tien uur moest je in Expand Rotterdam zijn om zeer sterke live performances mee te kunnen maken van Brunzyn en Fresku .

Fresku - Red Bull Unforeseen © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

Brunzyn zegt aan het begin van zijn optreden dat hij in Vlaardingen is geboren, maar in Rotterdam woont. Daarmee heeft hij direct het grootste gedeelte van het publiek voor zich gewonnen. Hij weet een sterke, grappige show neer te zetten. Zo brengt hij Bokoedro op stage, doet hij zijn 101Barz-sessie , die al meer dan één miljoen keer is bekeken, en draait hij het nummer One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris, zoals hij bij iedere show doet.

Crazy experience

Na Brunzyn is het de beurt aan Fresku die met Shadee aan zijn zijde bewijst dat hij nog steeds een van de beste rappers van Nederland is. Met nummers als Kutkop en Kreeft toont hij ook weer zijn humoristische kant. Als Fresku klaar is, is het al over elf uur en beginnen alle ruimtes langzaam te veranderen in nachtclubs. DTM Funk draaide in Bound45 en Fatima Ferrarri en Cheb Runner in MONO. Het bleef in BRUTUS onrustig tot in de late uurtjes. En daarmee werd Red Bull Unforeseen een crazy experience om nooit meer te vergeten.

Pretty Girls like Trap Music © Marj x Jordy / Red Bull Content Pool DJ - Red Bull Unforeseen © Marj x Jordy / Red Bull Content Pool "Waarzeg jij?" © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool Bezoeker - Red Bull Unforeseen © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool