Drip Dossier: Rolling Loud 2023

Een dikke line-up van internationale artiesten zoals Kendrick Lamar, Travis Scott, Rema was aanwezig, maar ook nationale zwaargewichten SFB, Lijpe en Bokoesam mochten gelukkig niet ontbreken. Het was de eer aan Roffa om dit festival een thuis te bieden en niet zonder succes.

In The Park by Red Bull kon je natuurlijk dikke skatetricks en Red Bull Dance Your Style battles om je vingers bij af te likken checken. Maar de volle aandacht werd vooral gepakt door alle fitjes. Samen met fotograaf Tom Doms gingen we op zoek naar alle beste outfits van Rolling Loud 2023.

Roffa in de building

Rotterdam het epicentrum van de hiphop fashion, waarin iedereen toch net even anders en edgy durft te zijn, worden merken zoals Banlieue , Nike, Patta, Jordan en Supreme keihard gedragen. En wordt de fashion comeback van de Von Dutch trucker cap die in het Y2K-tijdperk populair werd, genadeloos opgenomen. In deze cross culture is er wederzijds respect voor elkaars keuzes en verschillen. Naast de chains die we verwachten te zien in de afspiegeling van de urban culture, zijn er ook echte Alfa mannen die niet bang zijn om roze te dragen of een Babushka, zoals A$AP Rocky die de Russische oma sjaal tot een fashion statemement omgetoverd heeft.

Word on the street

By far is Banlieue fav. onder de festival bezoekers. Jacka’s, shirts, hoodies en planga’s, ze komen allemaal voorbij en worden gedragen met trots. Army elementen zijn volop aanwezig samen met een heavy, on trend dosis Nike en Jordan. Bumbags en menpurses zijn onmisbaar geworden in het hedendaagse staatbeeld en die zijn oh so convenient op een festival.

Where my ladies at?

Met full on crop tops, nails en wenkies on fleek zien de ladies er confidant en fierce uit. Een flinke dosis denim, army feel en uiteraard banlieue maken hun looks af. Geen hollerback girls, maar classy but sassy showen ze hun beste kant en party moves.

Door de vlijmscherpe bars van Koning Kendrick Lamar ging het publiek helemaal los op zijn keiharde bangers. De backflips van Jaleel waren erg entertaining en op vrijdagavond was het LIT bij The Park by Red Bull, toen de crowd niet stil kon blijven staan door de tunes van Dave Nunes en de skatebaan daarmee de ultieme party spot werd.

Dit festival was er een voor de boeken. We kunnen niet wachten tot volgend jaar.