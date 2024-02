Max Verstappen vs de snelste camera drone ter wereld

Shaggy: Het was hectisch. We hebben gefilmd met Formule 1-auto's tijdens het testen, dus in sommige opzichten wisten we wat we konden verwachten. Op de dag zelf hadden we maar één kans. Er kwam veel spray van de auto, wat het moeilijker maakte. Het is een gloednieuwe auto en een andere coureur dan waarmee we hebben getest, dus we hadden geen idee wat de snelheid zou zijn, geen idee waar zijn rempunten zouden liggen. Het was veel aanpassen en improviseren voor dat ene shot, en ja, echt alles toepassen wat we geoefend hadden.