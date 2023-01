DRX: van zero naar hero in League of Legends

De League of Legends-teams in Korea staan bekend als één van de sterkste ter wereld. En zeker in 2022, met een enorm krachtig optreden van T1 gedurende het hele jaar. Toch was het Team DRX dat uit het niets wereldkampioen werd , en in de finale T1 wist te verslaan. Daarmee werd het verhaal van DRX één van de esportshoogtepunten van 2022.

DRX begon het 2022 seizoen met een vernieuwd roster, waardoor niemand wist wat we van ze konden verwachten . De fans waren onder andere benieuwd hoe support-speler Cho 'BeryL' Geon-hee, die van het bekende en succesvolle DWG KIA team kwam, zou presteren. Echter waren de meeste ogen gericht op de nieuwe botlaner Kim 'Deft' Hyuk-kyu, waarvan werd gehoopt dat hij het verschil ging maken.

In eerste instantie leek het alsof er niet echt een chemie was tussen de spelers. Ze verloren namelijk beide wedstrijden in het eerste openingsweekend van het seizoen. Maar in week twee, door een winst tegen Kwangdong, wist DRX wat momentum op te bouwen . In het reguliere seizoen werden ze uiteindelijk vierde, en kwamen ze in de play-offs tot de kwartfinale waar ze verloren van KDF.

DRX struggled domestically during 2022, but still showed promise © LCK / Riot Games

Het zomerseizoen begon een stuk beter voor DRX. Het team was de eerste twee weken namelijk ongeslagen . Helaas duurde dat niet heel lang, want in week drie verloren ze van Liiv Sandbox en T1. En uiteindelijk ging het zomerseizoen nog moeizamer dan het winterseizoen, met een zesde plaats als conclusie. Tijdens de play-offs werden ze wederom verslagen in de kwartfinale door Liiv Sandbox.

Een kans op het WK League of Legends (Worlds)

Na een teleurstellend optreden tijdens de zomer play-offs, kon DRX zich op nog maar één manier revancheren in 2022: de LCK Regional Finals - het NK in Korea. En nog belangrijker, de LCK Regional Finals bepalen de nummer drie en vier van de Koreaanse regio die mee mogen doen aan Worlds. DRX was tijdens dat toernooi duidelijk uit op één van die tickets, en versloeg Liiv Sandbox tweemaal om uiteindelijk de reis richting het WK te bemachtigen .

Deft proved instrumental to DRX's success © LCK / Riot Games

Wereldklasse

Zoals de meeste League of Legends-fans al weten, wat volgde kan rechtstreeks de esports-geschiedenisboeken in . DRX moest tegen de verhoudingen in zich namelijk eerst door de zogeheten play-in fase vechten - een kwalificatieronde voor de subtop die zich niet direct voor het WK hadden geplaatst.

DRX had een vliegende start aan de kwalificatieronde van Worlds 2022, dat plaatsvond in Mexico City. Ze wonnen hun eerste vijf wedstrijden in groep B, en versloegen grote namen zoals Royal Never Give Up, MAD Lions en Saigon Buffalo. Met een nummer één positie in groep B plaatste zij zich dus met gemak voor het hoofdtoernooi.

Het sprookjesverhaal hield daar echter niet op, want tijdens het hoofdtoernooi ging de winstreak gewoon verder . Waarbij spelers Deft en Zeka in opeenvolgende matches de shows stalen. En ookal werden er wel matches verloren, dat was niet genoeg om de sfeer bij DRX te versomberen. En, uiteindelijk wisten ze zelfs als eerste in hun groep door te gaan naar de knock-out fase.

Deft and Faker settled their scores at Worlds 2022 © Lance Skundrich / Riot Games

Eenmaal aangekomen bij de kwartfinales van het Worlds was het duidelijk dat DRX bezig was aan een zogeheten miracle run. Ze versloegen tegen de verhoudingen één van de beste League of Legends-teams ter wereld : EDward Gaming. En vervolgens stonden ze in de halve finales tegenover hun landgenoten Gen.G. Na vier enorm spannende games wisten ze uiteindelijk van het Koreaanse topteam te winnen. En toen stonden ze in de finale, tegenover T1, wat niemand had verwacht.

T1 had eigenlijk net zo een succesvolle run als DRX. Frappant detail: T1 Midlaner Faker en DRX-speler Deft gingen beiden naar dezelfde middelbare school en hebben daardoor een echte rivaliteit . En uiteraard was Faker, die in Korea dezelfde status heeft als Messi in Argentinië, uit op zijn vierde wereldtitel. Terwijl Deft uit was op zijn eerste Worlds overwinning, alvorens hij zijn verplichte militaire dienst moest verplichten.

En hoewel DRX first blood kreeg in de openings game - dat betekent dat zij de eerste eliminatie in het spel veroorzaakten - was het toch T1 die de eerste game won . DRX kwam in de tweede game echter goed terug, door veel druk uit te oefenen op T1 en door team gevechten te winnen. Daardoor stond het 1-1 en was de spanning om te snijden.

In game drie wist T1 te winnen en stonden ze daarom op het punt van de overwinning. Toch wist DRX in game vier terug te komen en werd het 2-2 . Daarom moest een beslissende vijfde match gespeeld worden. In die game ging het zo gelijk op, dat we de eerste 40 minuten eigen over kunnen slaan. Daarna wist DRX echter de Elder Dragon te verslaan - een monster dat het team een power boost geeft - waardoor ze de T1 basis konden aanvallen.

DRX's Worlds run will go down in the history books as one of the greatest © Lance Skundrich/Riot Games

Dat lukte, ze vernietigden de basis en tegen alle verwachtingen in won DRX Worlds 2022 . Na twee matige seizoenen was DRX het eerste team dat via de play-ins ook het daadwerkelijke eindtoernooi wist te winnen. Dit jaar zijn daarom ook alle ogen gericht op DRX, dat het zonder Deft moet doen. Worden ze dit jaar ook wereldkampioen? De tijd zal het leren.