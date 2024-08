Dit was de Dutch Grand Prix van 2024!

Dat Norris zoveel sneller was in de kwalificatie, betekende niet dat de overwinning hem zou komen aanwaaien – hoe hard de wind daar in Zandvoort ook was. De racestarts van de Brit zijn een zwaktepunt: elke keer dat hij vanaf poleposition begon, was hij de eerste plaats voor de eerste bocht al kwijt. Daar was

natuurlijk van op de hoogte. “Ik weet dat we goed starten. Dus ik had er wel vertrouwen in dat we nog een goede start zouden hebben. Gelukkig was dat zo.” Daar was geen woord van gelogen. Na een raketstart had de Red Bull-coureur het rijk alleen. Hoewel Verstappen wist te ontsnappen uit de DRS-range van Norris, kreeg hij geen ademruimte. Richting het einde van de eerste stint moest de drievoudig wereldkampioen eraan geloven. De McLaren was ditmaal gewoonweg te snel.