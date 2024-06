Dit is het beste Oranje in EA FC 24

. Zij hebben van EA, nadat ze eerder ook al allebei deel uitmaakten van het Team of the Year, beide een Team of the Season-kaart gekregen met een rating van 97 en behoren daarmee op dit moment tot de hoogst gewaardeerde spelers van het spel en maken zodoende vanzelfsprekend onderdeel uit van dit team.

Als we de ratings van EA moeten geloven heeft het Nederlands elftal op het moment twee absolute wereldtoppers: Virgil van Dijk en Jeremy Frimpong . Zij hebben van EA, nadat ze eerder ook al allebei deel uitmaakten van het Team of the Year, beide een Team of the Season-kaart gekregen met een rating van 97 en behoren daarmee op dit moment tot de hoogst gewaardeerde spelers van het spel en maken zodoende vanzelfsprekend onderdeel uit van dit team.

