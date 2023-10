EA FC 24 heeft een aantal flinke veranderingen ten opzichte van het vorige spel, FIFA 23. Naast de nieuwe naam is ook de introductie van vrouwen in de spelmodus Ultimate Team opmerkelijk. Uiteraard is dat lang niet alles, maar wat wij ons vooral afvragen is hoe we beter kunnen worden.

Daarom vroegen wij niemand minder dan Red Bull-atleet en Team Gullit -speler Levi de Weerd om tips en tricks in het nieuwe spel. Daarnaast vroegen we ook wat volgens hem de grootste verandering is in het spel en waar je op moet letten.

Verdedigen is...lastig

De eerste vraag die we aan Levi stellen is het wat volgens hem het grootste verschil is in EA FC 24 ten opzichte van FIFA 23. "Publiekelijk gezien is het natuurlijk de toevoeging van vrouwen. Maar voor zowel pro's als de gewone speler is het verdedigen de grootste verandering. Dat is een stuk lastiger", aldus Levi.

"In potjes tussen pro's zie je bijvoorbeeld uitslagen van 8-6. Vorig jaar was dat eigenlijk niet mogelijk. Het komt denk ik doordat ze het spel attractiever willen maken, waardoor aanvallers een stuk sneller zijn aan de bal dan verdedigers mee kunnen verdedigen. Je merkt dat je daardoor vaak te laat bent met bijvoorbeeld instappen."

Levi raadt verder aan iedereen die beter wilt worden in verdedigen, om te kijken naar tutorials te kijken op YouTube en TikTok. Aan de hand daarvan kun je dingen die professionals doen implementeren in je eigen spel.

Nieuwe manier van dribbelen

Dribbelen is natuurlijk één van de belangrijkste aspecten van voetbal. Daarom is het ook cruciaal om hier goed in te worden in EA FC 24, maar de beste dribbel is dit jaar net even anders. "Een nieuwe feature is R1 (PlayStation)/RB (Xbox) dribbelen. Als je het aan mij vraagt lijkt het een beetje op hoe Messi dribbelt. Dat is natuurlijk ideaal en heel moeilijk tegen te verdedigen. "

Er zijn op het internet overigens geruchten dat deze soort dribbel wellicht niet in de game thuishoort, maar daar is Levi het niet mee eens. "Ik vind wel dat het in de game thuis hoort, maar het zou wel iets zwakker gemaakt kunnen worden. Het is wel iets dat op dit moment tempo in de aanval en het spel brengt."

Nieuwe Skill Move

Skill Moves zijn de boter bij het brood in de afgelopen FIFA games en EA FC 24. Je spel ziet er daardoor een stuk aantrekkelijker uit, en het is handig om de tegenstander voorbij te spelen. "Ik gebruik zoals alle jaren eigenlijk wel de Elastico en Reverse Elastico. Dit jaar is er overigens ook een nieuwe skill move die ik gebruik: de Flair Nutmeg, waarbij je L1/LB + R1/RB en een richting kiest met je rechter thumb stick", vertelt Levi.

"Niet heel veel mensen gebruiken hem. En de Skill Move kan best effectief zijn. Je speler haalt de bal heel kort naar achteren en speelt hem dan de richting die je met je rechter thumbstick kiest. Het is vergelijkbaar met een ball roll alleen een stuk minder voorspelbaar."

Skills oefenen

Levi de Weerd tijdens Levi's Perfect Strike © Ali Mousavi

Als laatste tip heeft Levi nog een manier om beter te worden in de trucjes van het spel. "Ik breng zelf veel tijd door in skill games, daar kun je in een oefenomgeving de Elastico oefenen of de Flair Nutmeg. Ook de andere oefenarena's zijn leuk om eens uit te proberen. Zeker als je een beginner bent."