EA FC 25 releasedatum

EA Sports FC 25 komt op vrijdag 20 september uit voor gamers die de ultimate editie pre-orderen . De officiele releasedatum is op vrijdag 27 september. De Web App komt uit op 18 september, en de companion app (iOS, Android) komt uit op 19 september.

EA FC 25 Rush Mode

In aanvulling op het behouden van populaire spelmodi, heeft EA Sports ook beloofd nieuwe functies en verbeteringen toe te voegen aan EA Sports FC 25. Een van die toevoegingen is Rush, een nieuwe submodus die beschikbaar is in Clubs, Ultimate Team, Career Mode en Kick-Off. In Rush speel je 5-tegen-5 op een kleiner veld. Elk team heeft één doelman en vier veldspelers. De grootte van het doel blijft hetzelfde. Het veld is verdeeld in drie zones: twee aanvallende zijden en een neutrale middenzone. Deze spelmodus zorgt voor een actievere wedstrijd.

Rush Pitch EA FC 25 © EA Sports

De regels zijn in dit spel ook iets anders. Een zware overtreding leidt tot een blauwe kaart , wat betekent dat de overtreder het veld voor een minuut moet verlaten. Buitenspel is alleen mogelijk in de aanvallende zijden, dus niet in de neutrale zone. Strafschoppen zijn niet van toepassing in Rush, maar worden in plaats daarvan vervangen door een 1-tegen-1 shootout die begint in de neutrale zone.

EA FC IQ: Spelerrollen

In tegenstelling tot PlayStyle+ bepalen de nieuwe Spelerrollen in EA FC 25 wat een speler moet doen wanneer hij niet in balbezit is. Elke speler heeft minstens één Rol+, terwijl sommige spelers een Rol++ hebben. Dit betekent dat ze van wereldklasse zijn in die specifieke rol. Ook is er nog een rol die vertelt dat een speler iets doet waarvoor hij niet bedoeld is of waar hij niet goed in is.

Spelerrollen zullen een extra tactische laag in EA FC 25, waardoor gamers dieper in het spel kunnen duiken dan ooit tevoren. Het is weer een manier voor EA Sports om het spel realistischer te maken.

Nieuwe tactieken in EA FC 25

EA stelt je in staat om vijf aangepaste tactieken in te stellen die je kunt doorlopen met behulp van de D-pad op je controller. Als je bijvoorbeeld voor staat, kun je snel schakelen van aanvallen naar verdedigen. EA FC 25 zal je ook tactische suggesties geven, wat nieuwe spelers kan helpen bij het kiezen van de juiste tactieken tijdens een wedstrijd. Hiermee richt EA zich op een dynamischer teamspel, waarbij tactieken een grotere rol spelen in het bepalen van je vaardigheid als EA FC 25-speler.

EA FC 25 Custom Tactics new © EA Sports

Gelukkig heeft EA Sports ook geïnvesteerd in een nieuwe manier om je aangepaste tactieken met de wereld te delen. Elke aangepaste tactiek genereert een unieke code die je kunt delen met je vrienden, zodat zij dezelfde aangepaste tactiek(en) kunnen gebruiken als jij.

Bovendien zal EA Sports spelers toestaan aangepaste tactieken te kopiëren van voetbalstrategen zoals Pep Guardiola en Carlo Ancelotti in EA FC 25 Ultimate Team. Hiervoor heb je de managerkaart van die specifieke coach nodig. Dit is echter niet zo'n probleem gezien de recente spellen, aangezien coachkaarten gemakkelijk te verkrijgen zijn.