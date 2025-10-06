10 pro-tips om je gameplay te verbeteren in EA FC 26

Nieuw seizoen, nieuwe tips: EA FC 26 is er. In de nieuwe versie van het immens populaire voetbalspel van EA Sports zijn er, zoals altijd, nieuwe functies die de gameplay en spelervaring veranderen. Om het je zo makkelijk mogelijk te maken om met het nieuwe spel aan de slag te gaan, hebben we 10 handige pro-tips voor de titel van dit jaar op een rijtje gezet.

01 Competitieve vs. Authentieke gameplay

Onder de aankondigingen van nieuwe functies was vooral het FC 26-nieuws over de twee verschillende soorten gameplay spannend: voor het eerst zijn er twee duidelijk gescheiden gameplayvarianten in FC 26 - Competitief en Authentiek.

FC 26 online gameplay: Competitief

Competitive gameplay is ontworpen voor snelle reacties en maximale controle, ideaal voor online modi zoals Ultimate Team of Clubs. De nadruk ligt op reactievermogen. Snelle spelers voelen zich explosiever en elke actie is gericht op competitief spel.

FC 26 offline gameplay: Authentiek

Authentieke gameplay biedt een realistischer speltempo en komt dichter bij het echte voetbal, perfect voor de carrièremodus en andere offline wedstrijden. Met andere woorden, het is aanzienlijk langzamer en minder dynamisch.

Tip: Je kunt in de offline speltypen ook Competitive Gameplay gebruiken als je Authentic Gameplay te langzaam vindt (of er gewoon niet van houdt). Zo kun je genieten van snelle en dynamische gameplay in alle speltypen van FC 26.

02 Minder toegeven in de verdediging

RB Leipzig keeper Peter Gulacsi viert een redding in FC 26 © EA Sports

Hoewel er veel nieuw is in FC 26, blijven veel basisbeginselen hetzelfde en hoef je niet alles opnieuw te leren. Dit geldt ook voor de verdediging. Het oude gezegde gaat op: aanval wint wedstrijden, verdediging wint kampioenschappen. Een solide verdediging is de basis voor succes op de lange termijn in FC 26 en daarom hebben we zes tips voor je om je te helpen minder goals tegen te krijgen.

FC 26-verdediging: Zes basisprincipes

1. Duel timing is belangrijk

De timing van tackles is heel belangrijk. Als je op het juiste moment tackelt, kaatst de bal niet meteen terug naar je tegenstander. Het "pingpongen" uit eerdere FIFA-jaren is niet meer zo extreem, maar je kunt niet verwachten dat een speler met een algemene rating van 60 en een tackelwaarde van 40 elk duel wint omdat je net op de juiste positie staat. Hoe hoger je tackling rating, hoe groter je kans op succes in de tackle.

2. Het draait allemaal om de juiste druk

Met gericht drukken kun je je tegenstanders dwingen de bal te verliezen. Gebruik de R1 of RB knop om samen met een andere speler constante druk op te bouwen op de speler met de bal. Hoe agressiever je dit doet, hoe meer je de aanvaller in verwarring brengt. Maar let op: door agressief op de R1- of RB-toets te drukken, open je ook je verdedigingslinie voor andere aanvallers. Weeg af hoe vaak je op R1 of RB wilt drukken. Je kunt zien welke extra speler je gebruikt om druk op te bouwen door het grijze symbool boven deze speler. Dit is ook de speler die wordt geselecteerd als je van speler wisselt (rechter stick of L1 of LB).

3. Trek je middenvelders niet uit de verdedigende linie

Dit is een van de grootste fouten die je kunt maken! Het creëert grote gaten die je tegenstander kan uitbuiten om gevaarlijke steekpasses te spelen.

4. Spoor terug met middenvelders

Om de middenvelders in de verdedigende linie te laten, maar toch verder naar voren te kunnen verdedigen, ren je terug met een van je middenvelders. Op deze manier kun je ook een overbelasting in de verdediging genereren en heb je nog een speler waarmee je de aanvallen van je tegenstanders kunt blokkeren. Dit maakt het moeilijker om gaten in je verdediging te vinden.

5. Gebruik de L2/LT verdediging

Als je niet op L2 of LT hebt gedrukt als er een aanvaller op je afkomt, heb je geen toegang in duels en laat je je tegenstanders te vaak passeren. Met L2 of LT sta je beter, beweeg je in een kleinere straal en kun je je verdediging optimaliseren door sneller te bewegen in een kleine ruimte. Sprinten wordt niet langer overruled met L2/LT drukken. Dat was voorheen wel het geval. Als je L2/LT en R2/RT tegelijk indrukt, beweeg je sneller en heb je nog steeds alleen je ogen gericht op de speler met de bal.

Je kunt ook uitstekend op hoge snelheid verdedigen met L2/LT. Er zijn echter situaties waarin je tijdelijk moet afzien van L2/LT. Bijvoorbeeld: als je in een sprintduel op de zijlijn zit en je moet je maximale snelheid gebruiken om te voorkomen dat je tegenstander wegloopt. Om hem qua snelheid bij te houden, druk je alleen op de R2/RT-toets. Zodra je deze snelheid niet meer nodig hebt en het tijd is voor een duel, vergeet dan niet om naast R2/RT ook weer op L2/LT te drukken.

6. Handmatig verdedigen is belangrijker dan ooit

Veel spelers laten het verdedigen graag over aan de CPU-spelers omdat ze er zelf problemen mee hebben en omdat de CPU-spelers zich de afgelopen jaren grotendeels intelligent hebben gedragen. Deze intelligentie is nu aanzienlijk verzwakt. Vertrouw nooit alleen op de CPU-verdediging, maar verdedig meer handmatig! De CPU spelers doen niet veel in FC 26, dus je moet actiever verdedigen dan ooit. Alleen als je topspelers in de verdediging hebt, kan de CPU-verdediging nuttig zijn. Vooral in wedstrijden op hoog niveau zul je het beter doen met optimaal handmatig verdedigen dan met een voornamelijk door CPU gestuurde verdediging. Oefen handmatig verdedigen met onze tips hierboven en verdedig jezelf.

03 Perfectioneer je opbouw

Vloeiend opbouwspel is alleen mogelijk als je kalm blijft - zelfs als je tegenstander je onder druk zet. Als je te gehaast speelt, loop je het risico op misplaatste passes, tegenaanvallen en onnodige doelpunten. Goede balcontrole en gecontroleerde passing zijn essentieel in de opbouw.

Goede balcontrole

Hiervoor heb je één ding in het bijzonder nodig: kalmte. Word niet nerveus als een tegenstander dichterbij komt. Heb vertrouwen in je capaciteiten, blijf kalm en vermijd haast. Je dribbelvaardigheden zijn ook cruciaal. Als je het dribbelen onder de knie hebt, ben je beter bestand tegen de druk van je tegenstander. Dit komt omdat je de bal in krappe ruimtes dicht bij je voeten kunt houden en je tegenstander van de bal af kunt houden.

Gecontroleerd passen

Hier geldt hetzelfde: blijf kalm en geduldig. Als je te snel op de X- of A-toets drukt, speel je een onnauwkeurige pass of een directe misser. Onthoud: als je een pass speelt, moet de richting van de pass ook de gezichtslijn van de speler zijn. Als je met je speler naar voren kijkt en naar links of rechts passt, komt de bal misschien niet bij de beoogde medespeler. Het is daarom het beste om alleen een pass te geven als je naar je medespeler kijkt. Net als in het echte leven: spelers hebben geen ogen in hun achterhoofd!

De professionele overtreding

De professionele overtreding bestaat al sinds FC 25. Dit is een tactische overtreding waarmee je een veelbelovende aanval van je tegenstander stopt. Je krijgt altijd een gele kaart voor een professionele overtreding. Gebruik deze om voor de hand liggende redenen spaarzaam.

Toepassing: R1+X (PlayStation) / RB+A (Xbox)

04 Aanvallen als een prof

De kleedkamer van RB Leipzig in FC 26 © EA Sports

Er zijn veel verschillende manieren om doelpunten te maken. Je kunt door het midden en langs de flanken spelen of lange afstandsschoten proberen. Het belangrijkste is om een mix van al deze opties te kiezen. Als je altijd dezelfde beweging kiest, ben je te makkelijk te voorspellen en zul je op de lange termijn niet succesvol zijn. Variabiliteit en creativiteit zijn vooral belangrijk in de aanval.

FC 26 aanval: manieren om doelpunten te maken

Aanval door het midden

Hier moet je veel snelle beslissingen nemen in kleine ruimtes. Snelle passes, dribbels en behendigheidsbewegingen zijn belangrijk. Om scoringskansen te creëren, moet de pass naar het midden op het juiste moment komen. Indringende verticale passes kunnen op het juiste moment bijzonder effectief zijn, vooral bij topspelers zoals de twee FC 26 coversterren Jude Bellingham en Jamal Musiala. Een andere reden hiervoor is dat de spelers van FC 26 hun loopacties intelligenter maken.

Aanvallen via de vleugels

Je hebt hier vaak meer ruimte dan wanneer je door het midden speelt. Je bent echter ook verder weg van het doel van de tegenstander en je moet op een gegeven moment beslissen hoe je de bal weer in het centrum wilt krijgen. Daar zijn verschillende opties voor. Of je kiest voor de eenvoudigste oplossing en geeft een hoge voorzet vanaf de buitenkant naar het midden. Maar met een hoge voorzet moet je vaak een lange afstand afleggen en daarom laat de nauwkeurigheid soms te wensen over. Als een van je spelers niet helemaal vrij staat in het strafschopgebied, moet je twee keer nadenken of je de bal wilt afgeven met een voorzet of dat je de bal onder controle wilt houden.

Een andere optie is om vanaf de buitenkant terug te komen in het centrum - met snelle, gerichte korte passes en krachtige passes in het strafschopgebied (X/A + R1/RB) of een behendige solorun - ook met gebruik van vaardigheidsbewegingen. Je tegenstander verwacht dit vaak niet en de verdediging kan ongeorganiseerd zijn. Van binnen naar buiten bewegen en dan weer van buiten naar binnen kan effectief zijn.

Een korte extra opmerking over hoge voorzetten: voorzetten zijn belonender dan in eerdere FC-spellen. Als je spelers hebt met sterke kopballen voorin, kun je zeker hoge voorzetten gebruiken - zelfs vanuit corners. Met handmatige kopballen heb je ook de volledige controle en kun je precies bepalen waar je de bal naartoe wilt koppen. Dit geldt voor scoringskansen en passes met je hoofd.

Schiet meer van afstand

Probeer de bal niet altijd in het doel te krijgen. Schoten van buiten het strafschopgebied zijn effectiever dan je zou denken. Omdat keepers beter zijn geworden, is het sowieso moeilijker om van binnen het strafschopgebied te scoren. Schiet echter niet overal vandaan. Als je van afstand schiet, heb je de juiste speler op de juiste plek nodig. Als je genoeg ruimte hebt en de bal ligt op je sterke voet, schiet dan!

Tip: Finesse schoten in de verre hoek zijn een bijzonder goede manier om te scoren. Door regelmatig lange afstandsschoten te gebruiken, word je nog variabeler in het scoren en creëer je verrassingsmomenten. Dit maakt het moeilijk voor je tegenstander om te voorspellen wat je van plan bent in je aanvalsspel.

05 Controleer je passes met deze tips

RB Leipzig in feeststemming © EA Sports

Mensen vergeten vaak om gecontroleerde passes te spelen. In plaats daarvan drukken spelers verwoed op de X/A knop om zo snel mogelijk naar voren te komen. Dit werkte vroeger misschien in FIFA, maar dat is nu niet meer het geval. Je moet over elke pass nadenken. Onnauwkeurigheid leidt tot slechte passes.

5 tips voor een nauwkeurige pass

Kijk naar je aanvalscentrum en sta niet aan de zijkant of met je rug naar hen toe. Ga niet te ver van de passpositie staan. Zorg ervoor dat er geen tegenstander in het pad van de pass staat. Speel gecontroleerde ballen - indien mogelijk eerst de bal ontvangen en controleren. Druk alleen op de X/A knop zolang als het pad van de pass nodig heeft (voor een hele korte pass is het bijvoorbeeld voldoende als je maar kort op de knop tikt).

06 Waarom zijn crossfield ballen zo effectief?

Een effectieve manier om ruimtes te overbruggen en gevaarlijke situaties te creëren in FC 26 zijn speelwissels, of crossfield ballen. In tegenstelling tot een paar jaar geleden worden ze met meer snelheid geslagen - de ballen vliegen niet meer zo lang door de lucht en bereiken je teamgenoten sneller.

Bovenal is een goed overzicht cruciaal. Word je onder druk gezet en zie je een speler vrij staan aan de andere kant van het veld? Aarzel dan niet en passeer de bal met een hoge boog! Het is ook een goed idee om de radar in de gaten te houden - hier kun je precies zien waar er open plekken op het veld zijn.

07 Hoe dribbel je naar succes

Dribbelen is essentieel als je jezelf wilt laten gelden in de aanval. Hier leggen we uit wat belangrijk is bij dribbelen in FC 26:

Dribbelen met de linkerstick

De klassieke dribbel met de linkerstick voelt sinds FC 25 minder gecontroleerd en uitdagender aan, omdat het dribbelen over het algemeen iets langzamer is geworden. Verdedigers van de tegenstander gaan bijvoorbeeld sneller terug naar hun uitgangspositie nadat ze op het verkeerde been zijn gezet. Bovendien werkt natuurlijk afschermen niet meer zo goed en kunnen je tegenstanders de bal makkelijker van je afpakken.

Eerste balcontact

De eerste aanraking is dus belangrijker dan ooit bij het dribbelen. Kies je voor een directe sprint? Heb je daar genoeg ruimte voor? Of leidt een sprintdribbel tot snel balverlies? Je moet effectiever dribbelen in FC 26 en beter nadenken over je beslissingen.

Afscherming

De verzwakking van afscherming betekent dat je meer afstand van je tegenstanders moet houden als je dribbelt. Let goed op ze en reageer snel op hun bewegingen, dan neem je de juiste beslissingen bij het dribbelen en voorkom je dat je de bal verliest.

08 Waarom je vaardigheidsmoves moet gebruiken

Bulli in the house! The RB Leipzig mascot at the Red Bull Arena © EA Sports

Als het aankomt op het gebruik van safety moves, worden veel spelers snel nerveus. Te ingewikkeld, te lastig en vooral te tijdrovend om te leren. Niets van dit alles is echter waar. Er zijn veel bewegingen die helemaal niet ingewikkeld zijn en snel kunnen worden geleerd. En het beste van alles is dat ze effectief zijn en je spel verbeteren.

Laten we je eerst kennis laten maken met een aantal basisvaardigheden die al een tijdje bestaan en nog steeds goed werken in FC 26. Daarna komen de nieuwe skill moves in FC 26 aan bod.

FC 26 skill moves: drie speciale basismoves voor je spel

Hoe moeilijker, hoe beter? Nee! Deze drie eenvoudige skill moves kunnen het verschil maken.

Terugslepen - skill move met twee sterren Uitvoering De uitvoering is eenvoudig en je kunt je tegenstander in verschillende spelsituaties voor schut zetten. Druk eerst op R1/RB en sleep tegelijkertijd de linker stick naar achteren in de richting waarin je speler rent. Als je recht op het rechterdoel af rent, druk je de linkerstick naar links, als je naar het linkerdoel af rent, druk je de stick naar rechts. Dit trekt de bal eerst terug. Nu komt de beslissende beweging die de sleepbeweging zo onvoorspelbaar en effectief maakt. Je kunt de sleepbeweging in elke richting uitvoeren. Je kunt de linkerstick naar achteren gedrukt houden of naar voren drukken, naar links of naar rechts. Toepassing De sleepbeweging is nuttig in veel spelsituaties. De verschillende mogelijke exit-moves maken het moeilijk voor je tegenstander om te raden wat je van plan bent met de sleepbeweging. Hier zijn twee voorbeelden van mogelijke toepassingen: Je wordt tijdens een sprint gepakt door een verdediger. Als je de sleepbeweging succesvol gebruikt, laat je je tegenstander in het niets lopen en creëer je weer ruimte voor jezelf. Je passt naar je spits in het strafschopgebied. Je kunt de sleepbeweging gebruiken om je tegenstander af te schudden en in schietpositie te komen.

Nepschot - skill move met één ster Uitvoering De schijnbeweging is vaak genoeg om je tegenstander op het verkeerde been te zetten. De meeste mensen zijn bekend met het klassieke valse schot, maar het gaat om de verschillende versies. Je drukt eerst op de schietknop Direct daarna druk je op de passeerknop om de schijnbeweging uit te voeren. Tegelijkertijd gebruik je de linker joystick om te bepalen in welke richting je beweegt na de schijnbeweging. Zo kun je ook beslissen of je de snelheid wilt aanhouden of dat je hem bijvoorbeeld met een complete richtingsverandering wilt uitschakelen. Het is ook mogelijk om de linker joystick helemaal niet aan te raken. In dat geval voer je een schijnbeweging uit naar een staande positie. Je kunt ook een schijnbeweging maken gevolgd door een snelheidsverhoging. Druk gewoon op L1/LB naast de normale bediening van het schijnschot. Dus als je bijvoorbeeld een schijnbeweging diagonaal naar rechts of links wilt maken en je wilt snelheid maken, gebruik dan zeker de L1/LB knop. Als je die gebruikt om voorbij je tegenstander te komen, wordt het moeilijk voor hem om je in te halen. Toepassing De schijnbeweging helpt je in veel situaties. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om in veelbelovende afwerkposities in en rond het strafschopgebied te komen. Je kunt de schijnbeweging gebruiken om loopduels met je tegenstanders te beëindigen. Als de tegenstander blijft rennen, heb jij weer even de ruimte en kun je nieuwe spelsituaties creëren. Het misleiden van een schot met snelheidsverhoging is vooral handig op de flanken als je extra snelheid nodig hebt voor sprints met je vleugelspelers.

Balrol - skill move met twee sterren Uitvoering De balrol is nog zo'n effectieve speciale beweging die eenvoudig uit te voeren is. Het enige wat je nodig hebt voor de koprol is de rechter stick. Druk gewoon op de stick in de richting waarin je de koprol wilt uitvoeren. Voorbeeld: Als je recht op het rechterdoel af rent en je wilt een balrol naar rechts uitvoeren, druk je de rechterstick naar rechts. Belangrijk: Om de balrol te laten werken, moet je de stick korte tijd in de betreffende richting houden. Hoe langer je de stick in deze richting drukt, hoe meer balrollen je speler zal uitvoeren. Toepassing Om de balrol optimaal te gebruiken, is het vooral belangrijk om het juiste moment te kiezen. Bijvoorbeeld: je rent naar voren met je speler en een tegenstander rent naar je toe. Je verwacht dat je tegenstander nu een tackle zal inzetten om de bal van je af te pakken. Kort voor de tackle komt de balrol in het spel. Je gebruikt de balrol om de tackle te ontwijken en je tegenstander de ruimte in te laten tackelen. Je kunt gemakkelijk langs je tegenstander komen en iets dichter bij het doel van de tegenstander komen. Het draait echter allemaal om timing. Als je de koprol te vroeg of te laat gebruikt, werkt het niet.

Tip: In FC 26 is het belangrijker dan ooit om je skill moves doelgericht en met de juiste timing te gebruiken. Als je timing niet klopt, is het makkelijker voor je tegenstanders om je van de bal te scheiden. Dit betekent dat er meer vaardigheid en behendigheid nodig is om je tegenstanders te passeren met speciale bewegingen. Het heeft sowieso geen zin om alleen skill moves te gebruiken. De timing moet perfect zijn voor het gewenste effect.

Nieuwe skill moves in FC 26

Er zijn vijf nieuwe skill moves toegevoegd aan FC 26:

Nieuwe Trickster Regenboog (één ster)

Explosieve Stepover (drie sterren)

Slepen om te hakken (vier sterren)

Gevorderde Heel Flick (vier sterren)

Elastico Variatie (vijf sterren)

09 Hoe je van de profs kunt leren

RBLZ_Tekkz begint aan een nieuw hoofdstuk © RBLZ Gaming

Er zijn veel esports-profs die instructievideo's maken en je op hun kanalen willen helpen. Als je er na onze pro-tips en de vele andere FC 26-tips nog niet genoeg van hebt en meer wilt leren, bezoek dan de YouTube-, Twitch- en TikTok-kanalen van de profs van RBLZ Gaming - het FC 26-team van RB Leipzig en meervoudig wereldkampioen. Umut Gültekin, teamnieuwkomer Donovan Hunt en andere spelers bieden je regelmatig spannende content over FC 26 - vooral over Ultimate Team .

Tip: Kijk niet alleen naar tutorials. Neem de tijd om volledige wedstrijden van de profs van RBLZ Gaming te bekijken op YouTube of Twitch. Volg de livestream van professionele toernooien en probeer zelf te analyseren wat de profs zo sterk maakt. Je moet in staat zijn om het juiste verdedigende en aanvallende gedrag, bewegingen, standaardvariaties, doelpunten afmaken en nog veel meer op te pikken en wat je hebt geleerd te integreren in je eigen spel.

10 Verbeter je mindset

Het beheersen van de gameplay is niet alles in FC 26. Je moet ook mentaal scherp zijn. Wees eerlijk, je herkent dit scenario vast wel: je domineert de wedstrijd, maar de bal wil er maar niet in aan de bovenkant van het veld en dan maak je een ongelukkig doelpunt. Je raakt in paniek, verlaat het spel en/of vernielt je controller. Emoties maken net zo goed deel uit van FC 26 als in het echte voetbal en door te flippen kom je niet verder. Als je de moed verliest, verlies je ook het spel.

Tip: Als je achterstaat en niets lijkt te werken, blijf dan kalm. Houd je concentratie hoog en blijf mentaal sterk. FC 26 is ook een mentaal spel! Als je je begint te ergeren aan wedstrijdsituaties, je spelers of FC 26 in het algemeen, ben je meteen op de verliezende weg. Je kruipt in je hoofd en begint kritiek te leveren op elk klein dingetje. Daardoor ondermijn je je eigen spel en kun je niet oproepen waartoe je eigenlijk in staat bent. Alleen degenen die mentaal sterk zijn en de hele wedstrijd geconcentreerd blijven, hebben wat nodig is om FC 26 kampioen te worden.

Over de auteur

Chris Knoth is een voormalig professioneel eFootball-speler. Hij was een Duitse nationale speler, werd Europees kampioen en nam het op tegen de beste spelers ter wereld op nationale en internationale kampioenschappen. Hij is nu al vele jaren coach en heeft ook esports spelers gecoacht in de Virtuele Bundesliga - het officiële Duitse kampioenschap in EA FC 26.