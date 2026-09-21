De 7 beste speelstijlen voor je EA FC 27-team

Sinds speelstijlen in FC 24 aan de serie zijn toegevoegd, zijn ze van cruciaal belang geweest om een speler effectiever te maken in het spel. Dit jaar zei EA Sports dat ze de impact van speelstijlen zouden verminderen. Maar nu we de game zelf hebben gespeeld, blijkt dat sommige speelstijlen nog steeds erg krachtig zijn. Hier zijn de beste opties om in gedachten te houden bij het samenstellen van je team.

01 Incisive Pass (Scherpe pass)

Playstyles can still be a powerful tool in EA FC 27 © EA Sports

In FC 27 zijn steekpasses meer handmatig dan in FC 26, waardoor je nauwkeuriger moet zijn met waar je een pass op richt en hoeveel kracht je erin legt. Daarom is het enorm voordelig om spelers die goed zijn in steekpasses aan je team toe te voegen.

Als je een box-to-box-centrale middenvelder of een aanvallende middenvelder kunt vinden met de speelstijl 'Incisieve pass', is de kans kleiner dat je steekpasses misgaan.

02 Intercept (Interceptie)

Cutting out passes can help get your team on the attack © EA Sports

Omdat steekpasses in FC 27 zo krachtig zijn, heb je verdedigers nodig die goed zijn in het onderscheppen van die passes. Als je met verdedigers handmatig tackelt, is de kans groter dat je de bal verovert, maar het onderscheppen van de passes van je tegenstander hangt meer af van de vaardigheden van je spelers. Met de verdedigende speelstijl ‘Onderscheppen’ bereid je je team voor op tegenaanvallen.

03 Low Driven Shot (Laag hard schot)

Go for goal with a low driven shot © EA Sports

Nee, dit is geen FIFA 17, maar het laag geschoten schot is weer eens veel te sterk. In FC 27 zijn lage schoten richting de voorpaal, of laag geschoten finesse-schoten op 10-15 yards van het doel, de meest betrouwbare manieren om te scoren.

Dus als je aanvallers in je selectie hebt met de 'laag gedreven'-speelstijl, zul je een hoger percentage van je kansen afmaken. Combineer dat met wat snelheid en een 'Finesse'-speelstijl, en je scoort doelen voor de lol.

04 First Touch (Eerste Aanname)

Turn defence into attack in the blink of an eye © EA Sports

Een andere betrouwbare manier om te scoren in FC 27 is door een harde pass te geven aan je spits die rond de strafschopstip staat. Die kan dan draaien en schieten voordat de verdediger van de tegenstander zich kan herstellen. Met deze speelstijl kunnen spelers harde passes makkelijk aannemen, zonder dat de bal van hun voet stuitert.

Deze speelstijl is handig voor middenvelders die passes van de centrale verdedigers ontvangen als je vanuit de verdediging opbouwt. Als je met ‘Eerste aanraking’ de ruggengraat van je team kunt vormen, kun je binnen enkele seconden van verdediging naar aanval overschakelen.

05 Rapid (Razendsnel)

Pace can give players a major advantage © EA Sports

Pace is terug. Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk snelle spelers in je team hebben, maar de Rapid-speelstijl maakt ze nog nuttiger. Met deze extra vaardigheid wordt hun sprintsnelheid iets hoger, waardoor ze zich kunnen losmaken van de verdediging als ze in de diepte worden aangespeeld, of waardoor ze aanvallers kunnen achtervolgen als ze in de verdedigingslinies spelen.

06 Relentless (Ongenadig)

Fresh legs can make the difference late on © EA Sports

FC 27 is een iets sneller spel dan in voorgaande jaren, waarbij middenvelders heen en weer rennen om het spel te bepalen. Net als in elke andere FC-game is de ‘Relentless’-speelstijl een must, omdat je spelers hierdoor fris blijven in de slotfase van wedstrijden. Als spelers fris zijn en hun uithoudingsvermogen hoog is, maken ze minder snel fouten met de bal en kunnen ze langer sprinten.

07 Anticipate (Anticiperen)

Break up play and launch the counter © EA Sports

De laatste speelstijl die tot de beste van FC 27 behoort, is weer een verdedigende. ‘Anticiperen’, aangeduid met een kleine wasbeer, zorgt ervoor dat spelers de bal vaker veroveren bij een tackle. Dat helpt je de bal te veroveren wanneer aanvallers van de tegenstander proberen te schieten, of wanneer je vleugelspelers in de weg staat die over de flanken racen. Op het verdedigende middenveld kun je met deze speelstijl het spel makkelijk onderbreken, waardoor je in een oogwenk van verdediging naar aanval kunt overschakelen.

Soms, wanneer EA Sports de game updatet, worden de speelstijlen gedurende het jaar in balans gebracht. Daarom zijn deze speelstijlen weliswaar regelmatig tot de beste opties gerekend, maar kunnen andere stijlen ook nuttiger worden naarmate de game zich verder ontwikkelt.

Over de auteur Wie is Tom Hopkins? Tom is een schrijver en redacteur met meer dan tien jaar ervaring in zowel gaming als sport. Hij is hoofdredacteur geweest bij verschillende websites en heeft teams geleid bij Gfinity en Twinfinite. Hij is een expert op het gebied van Formule 1, voetbal, EA Sports FC en nog veel meer.