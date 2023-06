EA Sports FC: Alles wat we tot nu toe weten!

Geen FIFA 24 dit jaar, althans, niet in naam. EA en de FIFA konden het naar verluid niet eens worden over de prijs die EA most betalen om de naam FIFA te mogen gebruiken. En daarom hebben we voor het eerst in de geschiedenis van de spelreeks een nieuwe naam: EA Sports FC.

Onder de kap verandert er naar alle waarschijnlijkheid weinig. Het is nog steeds het bekende voetbalspel en natuurlijk komen ook de bekende modi, waaronder Ultimate team, terug. Toch kijken wij weer enorm uit naar het nieuwe spel, want ontwikkelaar EA Sports weet elk jaar te verrassen met nieuwe features en gameplay .

Wat is EA Sports FC?

EA Sports FC (FIFA 24) is het nieuwste voetbalsimulatiespel van EA Sports, en de 24ste iteratie in de FIFA serie. Het spel gaat verder op de vertrouwde voet, zo heeft EA laten weten dat de volgende competities deel uit maken van EA Sports FC: Premier League, UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, La Liga Santander, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, CONMEBOL Libertadores, Barclays Women’s Super League en de NWSL .

EA Sports FC release datum

De verwachting is dat EA Sports FC op vrijdag 29 september 2023 wordt uitgebracht. Dat duurt natuurlijk nog even, maar een blik op eerdere releases toont aan dat deze datum het meest voor de hand ligt. Als we het over de release datum hebben, dan spreken we over het mometn waarop de pre-orders van de Ultimate Editie toegang hebben. De vroegst mogelijke datum dus. De laatste FIFA's zijn ook eind september uitgebracht (FIFA 23, 27 september, FIFA 22, 27 september, FIFA 20, 24 september).

Welke game modes komen terug?

EA Sports heeft bevestigd dat Ultimate Team, Carrière Modus en Pro Clubs terugkeren voor de EA Sports FC-franchise. In de afgelopen jaren zijn deze modi favoriet geworden onder veel FIFA-fans.

De verwachting is dat spelers mannelijke en vrouwelijke voetballers kunnen combineren in Ultimate Team van EA Sports FC. Dit blijven echter geruchten, dus houd vooral deze pagina in de gaten. Desalniettemin heeft EA beloofd dat alle modi die spelers kennen en waar ze van houden uit de FIFA-spellen worden opgenomen in EA Sports FC. Volgens een bericht op de EA Sports-blog zal het spel dezelfde g eweldige ervaringen , modi, competities, toernooien, clubs en atleten bevatten.

Nieuwe features en verbeteringen

Naast het behouden van de populairste spelmodi, heeft EA Sports ook beloofd om nieuwe functies en verbeteringen naar EA Sports FC te brengen. De details over deze functies moeten echter nog worden onthuld. EA heeft aangegeven dat ze van plan zijn om fans meer informatie te geven over de nieuwe functies en verbeteringen in aanloop naar de release van EA Sports FC, in juli .