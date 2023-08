Een dans choreograferen: 10 tips van professionals

Met Red Bull Dance Your Style Nederland in aantocht nemen we een deep dive in de wereld van choreograferen. Want ondanks dat de dansers voor het grootse gedeelte freestylen tijdens de battle, is choreograferen een belangrijk onderdeel van hun kunst.

Het creëren van bewegingen vanuit het niets om het gevoel, het ritme en het thema van een nummer te omvatten vergt een beetje verbeelding en wat werk, of je nu een beginner bent of je als professional voorbereidt op een groot optreden. Als je ook nog de bewegingen en dansfrasen voor meerdere performers meerekent, kan het choreograferen van een dans behoorlijk ingewikkeld worden. Daarom geven we je een aantal professionele tips over hoe je een dans kunt choreograferen als je vastzit, inclusief methodes die je kunt gebruiken om buiten de gebaande paden te treden en je routine wat pittiger te maken.

1. Bestudeer de muziek

Als je weet op welke muziek je je dans wilt choreograferen, begin dan met luisteren. De muziek is altijd eerst en daarom je startpunt. Ga verder dan het creëren van bewegingen op basis van het ritme en de beat van het nummer en bestudeer de tekst, de emotie, de betekenis achter het nummer en bedenk wel verhaal je wilt vertellen. Je kunt inspiratie halen uit de gevoelens die je krijgt als je de woorden leest en de emotie omarmen die de artiest in het nummer legt.

Poppin' C, een Zwitserse popping danser , zegt: "De muziek is alles voor mij, want de manier waarop mijn lichaam zich aanpast en beweegt, komt door de manier waarop ik de muziek voel." Door elk onderdeel van de muziek van binnen en buiten te kennen, kun je dansbewegingen ontwerpen die echt werken met de beat en de tekst.

2. Kijk naar de professionals

Dassy geeft een workshop tijdens de Red Bull Dance Your Style. © Carlo Cruz / Red Bull Content Pool

Neem de tijd om te kijken naar videoclips van artiesten die veel met dans en dansers werken. Deze dansers houden hun sociale media zeer up-to-date met de shows die ze doen, en met de danslessen die ze volgen en geven in Los Angeles en New York. Bekijk musicals met veel dans, zoals "Chicago" en "West Side Story", wedstrijdseries zoals "Battle of the Year" en "World of Dance" en Street performers, zoals Menno van Gorp en Logistx , om inspiratie op te doen voor je bewegingen. Observeer de stijlen, overgangen en combinaties van bewegingen en merk op hoe professionele dansers een fysieke connectie maken met de muziek.

3. Hou rekening met locatie en publiek

Bedenk voor wie je optreden of evenement bedoeld is en welke boodschap en het algehele gevoel je over wilt brengen. Denk ook aan de locatie waar je optreedt, want je dansomgeving kan je helpen om manieren te vinden om emoties creatief uit te drukken. Verlichting, geluid en complete ambiance van je locatie kunnen je helpen om dansen te ontwerpen die sfeer en emotie bevatten om een band te creëren met het publiek tijdens je optreden.

4. Denk na over dansstijlen die je wilt gebruiken

Maak een choreografie met passen en dansbewegingen die een specifieke stijl weerspiegelen. Als je net begint met choreografie, probeer je dan te concentreren op het leren uitwerken van een specifieke dansstijl met jouw unieke interpretatie van de muziek waarop je danst.

Naderah danst met deelnemers aan de FAMU Dance Your Style workshop. © Tori Watts / Red Bull Content Pool

5. Focus op de basiselementen

Focus op één (of meerdere) van de meest elementaire elementen van dans: lichaam, tijd, kracht en ruimte. Voor vorm kun je je richten op het ontwerpen van zinnen en passen gebaseerd op een specifieke vorm uit de natuur, zoals een dier of landvorm. Gebruik je podiumruimte om explosieve energie te laten zien en geef bepaalde aspecten van je voorstelling een stoot emotie die je publiek betrokken houdt.

6. Begin niet bij het begin

Als je niet weet hoe je je dans moet beginnen, begin dan in het midden of aan het einde. Vertel een verhaal door middel van je choreografie en plan de climatische elementen vóór de kleine stappen om je te helpen uit te vinden waar je heen wilt met je ideeën. Als je eenmaal de basisstructuur van je choreografie hebt geschetst, maak er dan een heel werk van.

7. Laat de muziek doorspelen.

Bedenk van tevoren goed welk verhaal je wilt vertellen . Een dansmodeshow, clip voor een artiest of een dansles; ze hebben allemaal andere verhalen en intenties. Het helpt wanneer je de muziek die je wilt gebruiken aan zet en door laat spelen en probeer dan de muziek te vertalen in beweging. Zo kom je in de vibe en de cadans van het nummer en kun je verschillende moves uitproberen om te voelen of die erbij passen.

8. Omarm het postmodernisme

Bestudeer vroegmoderne dansvormen en -stijlen die je verbeelding kunnen prikkelen. Dansers uit het midden van het moderne tijdperk tot in de jaren 1950 en 1960 (zoals Anna Halprin, een van de pioniers van postmoderne dans) namen een hele wereld van niet-traditionele bewegingen op in hun choreografie. Langzaam lopen, zang en zelfs gewone gebaren kunnen een fantasierijke toevoeging zijn aan je werk. Onthoudt goed: muziek is altijd eerst en daarna komt de beweging.

Hip Hop Ballet performs Red Bull Dance Your Style Charlotte, VS 6 mei 2023 © Alex Harmon / Red Bull Content Pool

9. Gebruik de klassiekers

Gebruik klassiek ballet, traditionele ballroompasjes of andere klassieke danspasjes om je stijl te mixen. Het kan een verrassende overgang zijn voor het publiek om een klassieke balletpas te zien tussen freestyle frasen. Het combineren van klassieke technieken met je dansontwerp kan interesse en spanning toevoegen aan je optredens.

10. Gebruik andere kunstvormen als inspiratie

Richt je niet alleen op muziek en dans. Kijk naar allerlei kunstvormen, van tweedimensionale schilderijen tot live kunstvoorstellingen. Let op de verschillende emoties en het gebruik van ruimte, vormen en vormen in verschillende kunstwerken en denk na over jouw interpretaties en hoe je dat kunt overbrengen in beweging. Gebruik dit als brandstof voor je inspiratie bij het choreograferen van korte zinnen. Blijf op de hoogte van nieuwe kunstvormen om inspiratie op te doen en de gevreesde writer's block (voor dansers) te vermijden.

Meer professionele tips om een dans te choreograferen

Blijf oefenen met fantasierijke passen

Wees vastbesloten om van je fouten te leren

Daag jezelf uit met unieke ritmes, stijlen en technieken

Plan je meest impactvolle elementen en werk daar extra stappen omheen

Blijf je choreografietechnieken oefenen

Wees niet bang om iets nieuws te leren

Een van de belangrijkste dingen om in gedachten te houden bij het choreograferen van een dans is om diversiteit te omarmen. Wees niet bang om iets anders of buiten de norm te doen. Probeer nieuwe stijlen of passen te gebruiken om je dans fris te maken en bestudeer alle soorten kunst om enthousiast te raken over je werk. Hoe meer je jezelf uitdaagt om buiten de gebaande paden te denken, hoe creatiever en unieker je kunt zijn met je choreografie.

Wil jij bij Dance Your Style Nederland zijn op 1 oktober? Claim dan je tickets hier!