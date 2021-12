Eileen Gu is een freestyle skiester met een talent dat je niet vaak ziet. Van de eerste vrouw ooit die drie medailles won op haar eerste X Games tot modellenwerk voor enkele van de meest herkenbare merken in de mode-industrie en toegelaten worden tot de Stanford University: de 18-jarige Chinees-Amerikaanse sensatie herdefinieert voortdurend wat het betekent om een atleet te zijn.

Kijk naar de nieuwste serie van Red Bull TV, Everyday Eileen , en lees verder om te leren hoe Gu op wereldniveau meedoet aan Halfpipe, Slopestyle en Big Air, hoe ze een carrière als model opbouwde en waarom ze een nieuwe generatie Chinese vrouwen wil emanciperen.

Eileen Gu is een zelfzaamheid in de ski-wereld © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

01 Gu begon met freeskiën omdat haar moeder racen te gevaarlijk vond

Gu's freeskicarrière begon in de Lake Tahoe-regio in Californië toen ze drie jaar oud was. Toen ze acht was, werd ze lid van het freeskiteam van Northstar California Resort, en een jaar later won ze haar eerste nationale kampioenschap.

De meeste freeskiërs hebben een race-achtergrond, maar haar moeder, Yan Gu, stuurde haar meteen naar het park omdat ze racen te gevaarlijk vond.

Luister naar Gu in gesprek met freeski legende Bobby Brown:

02 Ze is de eerste rookie in de geschiedenis die een medaille wint in drie X Games

In januari 2021 schokte Gu de wereld toen ze de eerste Chinese atlete werd die goud won op de X Games, en de eerste vrouw die als nieuweling drie X Games-medailles won. Haar 36-uur durende actie begon met goud in Ski Slopestyle, gevolgd door brons in Ski Big Air, en goud in Ski Super-pipe.

Ga met Gu mee als ze X Games geschiedenis schrijft in aflevering twee van Everyday Eileen:

Making X Games history

03 Ook op academisch niveau scoort ze hoog

Voorafgaand aan elke grote freeski-wedstrijd, stelt een commentator een rijder voor door een korte biografie voor te lezen. De meeste rijders kiezen ervoor om hun atletische prestaties in het zonnetje te zetten, terwijl anderen unieke verhalen vertellen over comeback en veerkracht.

Maar toen Gu binnenkwam bij X Games 2021, las de omroeper: "Eileen Gu! Had een 1580 op de SAT en werd toegelaten tot Stanford."

Een score van 1580 op de SAT betekent dat van de 2,12 miljoen test-deelnemers, slechts 3,260 studenten hoger scoorden dan Gu - wat haar in Amerika's top 99 percentiel plaatst. Met zo'n score is het geen verrassing dat ze de eerste student ooit is die een jaar eerder is afgestudeerd van haar middelbare school, en is toegelaten tot Stanford University.

Kijk hoe Gu haar toelatingsbrief voor Stanford opent in aflevering één van Everyday Eileen:

Masivní polety a výzva na Stanfordu!

04 Gu werd de eerste freeskiër die meerdere wereldtitels won in één jaar

Na haar debuut op de X Games 2021 won Gu goud in Slopestyle, goud in Halfpipe en brons in Big Air op de wereldkampioenschappen in Aspen 2021 - en dat alles terwijl ze te maken had met een gebroken vinger en een gescheurde pees die ze tijdens een training opliep.

Deze indrukwekkende prestatie maakte haar de eerste freeskiër die twee keer goud won in het FIS Freeski Wereldkampioenschap.

05 Ze landde 's werelds eerste Double Cork 1440

Als je door Gu's lijst van successen en prestaties scrollt, is het duidelijk dat ze volgens dit motto leeft:

Eileen Gu at the Red Bull Performance Camp, Saas-Fee, Switzerland © Dom Daher / Red Bull Content Pool Alles wat ik doe, wil ik zo goed mogelijk doen. Eileen Gu

Na haar indrukwekkende optredens op de X Games en de wereldkampioenschappen bleef ze nederig toen ze de gouden medailles in ontvangst nam. De derde plaats in Big Air wakkerde het vuur van binnen aan, want daar zat dus nog verbetering.

Slechts 10 maanden later keerde Gu terug naar de sneeuw en werd ze de eerste vrouw ooit die een Double Cork 1440 landde tijdens een training voor Beijing. Hiermee ze zich in de kijker zette als de favoriet voor een mogelijke drievoudige gouden medaille in 2022.

06 Ongeacht de discipline, ze kan elk in elke richting draaien

Veel van Gu's succes is te danken aan haar veelzijdigheid en haar vermogen om in alle richtingen te draaien - of het nu links of rechts, switch of voorwaarts is - want juryleden belonen een skiër die veel verschillende trucs in haar run kan mixen.

Als je haar winnende 2021 X Games slopestyle run bekijkt, is elke truc uniek. Ze draait in drie verschillende richtingen over vier jumps, waaronder een Misty en Cork Spin, en ook een Alley Oop Rodeo en Alley Oop Cork. Deze mate van variatie in de hele run plaatst haar in een geheel eigen veld.

07 Ze heeft ook een succesvolle modellen carrière

Als Gu niet aan het skiën of studeren is, is ze model voor enkele van de meest herkenbare merken in de mode-industrie.

Gu maakte voor het eerst kennis met modellenwerk toen ze in 2019 door een Chinees merk werd uitgenodigd voor de Paris Fashion Week. Sindsdien is ze te zien geweest in Chinese edities van Elle en Vogue, en werkt ze voortdurend samen met bedrijven als Tiffany & Co, Louis Vuitton en Victoria's Secret.

Neem een kijkje achter de schermen van een Elle cover shoot in aflevering drie van Everyday Eileen.

New York cover shoot

Volgens Gu hebben skiën en modellenwerk veel overeenkomsten.

"Beide vereisen veel vertrouwen in jezelf," zegt Gu. "Ze dragen allebei bij aan mijn creatieve expressie en persoonlijke stijl, en dagen me uit om uit mijn comfortzone te stappen."

08 Ze heeft een Chinese nationaliteit

Op 15-jarige leeftijd besloot de in de VS geboren Gu haar Amerikaanse paspoort in te leveren en werd Chinees staatsburger om in Beijing voor China te kunnen uitkomen - omdat de Chinese wet geen dubbele nationaliteit erkent.

Volgens haar was de verandering van staatsburgerschap een "unieke kans" om een sport te promoten in een land dat minder bekend staat om zijn ski-kunsten, het freeskiën in de nationale schijnwerpers te plaatsen en nieuwkomers te inspireren.

09 Haar record-zettende skicarrière is nog maar net begonnen

Gu heeft op haar 18e al de status van legende bereikt in de wereld van het freeskiën. Haar topseizoen 2021, was het eerste jaar waarin ze niet full-time naar school ging. Tot dit seizoen heeft Gu nooit meer dan 65 dagen per jaar geskied, terwijl haar concurrentie gemiddeld het dubbele doet.

Met Beijing in het verschiet, heeft Gu haar toelating tot de Stanford Universiteit uitgesteld om zich volledig te kunnen concentreren op haar prestaties daar.