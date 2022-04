Elden Ring heeft de afgelopen paar weken de hele gamewereld in zijn greep gehouden en dat is ook niet zo gek, want het is een uitstekende game. Het probleem voor veel spelers is echter dat de game ontzettend pittig is. Dat is natuurlijk ook het hele idee, maar toch kan die drempel veel te groot zijn voor sommige spelers. Daarom gaan we je een paar tips geven om zo goed of zo kwaad als het kan door Elden Ring heen te komen.

Level niet alleen jezelf, maar ook je wapens

ELDEN RING © From Software

Elden Ring is een RPG en dat betekent dat we te maken hebben met het levelen van je personage. Alleen is het zo dat je in Elden Ring ook je wapens kan upgraden. Het upgraden van je wapens is niet heel lastig, maar je moet er wel voor zorgen dat je de juiste benodigdheden bij je draagt. In Elden Ring heb je Smithing Stones nodig om dit te doen.

Smithing Stones kun je door het hele land vinden als je door de eigendommen van lichamen heen rommelt, maar ook op een paar vaststaande locaties. Daarnaast zijn de stenen ook te koop bij sommige verkopers, alleen moet je dan natuurlijk wel genoeg runes hebben om ze aan te schaffen.

Verbeter je gear door mysteries en upgrades

Elden Ring © IGDB.com

Niet alleen je wapens zijn belangrijk, je kledij is ook belangrijk. In Elden Ring zijn er op verschillende plaatsen bijvoorbeeld schilderijen verstopt die een leuke verrassing voor je in petto hebben, mits je de bijbehorende zoektocht kan voltooien. Heb je dat gedaan? Dan krijg je mooie nieuwe uitrusting.

Een ander belangrijk onderdeel is de Sacred Flask die je weer wat HP kan bijgeven. Om deze te upgraden heb je óf Golden Seeds óf Sacred Tears nodig. Als je deze hebt moet je naar een Site of Grace gaan en kun je deze daar upgraden. Je begint met weinig charges, maar hoe meer je upgrade, hoe vaker je de flask kan gebruiken. Golden Seeds zorgen voor een upgrade aan hoe vaak je de flask kan gebruiken, Sacred Tears upgraden hoe effectief je flask is.

Zorg voor hulp van summons

Elden Ring © FromSoftware

Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk een Spirit Calling Bell krijgt en wat spirit ashes. Deze zorgen ervoor dat je geesten kan oproepen die aan jouw zijde gaan vechten en ook de aandacht van je tegenstander kunnen opeisen zodat jij even kan healen.

Je kan de bel gratis krijgen als je fast travelt naar de Church of Elleh in de nacht nadat je Torrent hebt ontvangen en geleerd hebt hoe je jouw character moet levelen. Je vindt hier een heks die omringd is door mist, en die geeft jou de bel. Staat ze er niet? Dan ben je al iets te ver in het verhaal doorgegaan en kun je de bel kopen van de Roundtable Hold.

Vind de side quests

Elden Ring © From Software

Side quests in Elden Ring zijn moeilijk te vinden, maar zeker de moeite waard om ze te zoeken. Aangezien het hoofdverhaal je al vrij snel tegen lastige eindbazen laat vechten is het geen gek idee om even rustig aan de wereld te verkennen en om te zien hoe je de side quests kan ontgrendelen. Let op dat de NPCs die deze side quests geven, niet worden aangeduid op de map dus je zal zelf moeten kijken of de personages goed of slecht zijn. Let ook op dat je geen indicatie krijgt over hoe je de side quest moet oplossen. Elden Ring houdt wat dat betreft absoluut niet je hand vast. Maar zoals eerder gezegd, het is het zeker waard om ze te doen.