Els Visser: Veel mensen hebben goede voornemens en vaak zetten ze daar een groot doel. Tuurlijk is het hebben van een groot doel mooi, maar of het realistisch is, is een andere vraag. Mijn tip zou zijn om kleine doelen te stellen, die uiteindelijk leiden tot het grotere doel. Zolang je elke dag maar iets verbeterd ten opzichte van de dag ervoor.

Wat ook heel belangrijk is, is om je passie te vinden. Vind iets wat bij jou past, dan houd je het sowieso al makkelijker vol. Kies je eigen pad, ook al is dat iets wat vrienden of familie niet doen.