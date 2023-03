Wings for Life World Run De Wings For Life World Run komt op zondag 7 mei 2023 naar Nederland! Schrijf je nu in!

‘’Ik kan geen topsportniveau meer najagen want mijn lichaam wordt ouder. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds een actieve leefstijl heb en mezelf persoonlijke doelen kan stellen, mits deze in balans zijn met het leven dat ik nu leid.’’ Dit jaar is zijn doel om 50 kilometer te rennen tijdens de Wings for Life World Run, ondanks zijn onlangs opgelopen hamstringblessure. Hij kijkt dit jaar wat haalbaar is en haalt daar zijn plezier uit. Over die levensinstelling gingen we in gesprek met oud-schaatser, NOS-commentator en marathonloper Erben Wennemars.