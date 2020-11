Deze trainers werden via Red Bull Europese topcoaches

Hansi Flick

Vorig seizoen werd Hans-Dieter Flick – beter bekend als Hansi Flick – ineens een bekende naam bij het grote publiek. De 55-jarige trainer werd in de zomer van 2019 de assistent-trainer van Niko Kovac bij Bayern München. Drie maanden later werd de Kroaat ontslagen en nam Hansi Flick het roer over. Niet geheel zonder succes, want al snel veroverde Der Rekordmeister de treble: de landstitel, de beker én de Champions League. Wat niet veel mensen weten is dat Flick in het verleden bij Red Bull Salzburg werkte. Hij was namelijk in 2006 kort assistent van de Italiaan Giovanni Trapattoni.

Vorig seizoen werd Hans-Dieter Flick – beter bekend als Hansi Flick – ineens een bekende naam bij het grote publiek. De 55-jarige trainer werd in de zomer van 2019 de assistent-trainer van Niko Kovac bij Bayern München. Drie maanden later werd de Kroaat ontslagen en nam Hansi Flick het roer over. Niet geheel zonder succes, want al snel veroverde Der Rekordmeister de treble: de landstitel, de beker én de Champions League. Wat niet veel mensen weten is dat Flick in het verleden bij Red Bull Salzburg werkte. Hij was namelijk in 2006 kort assistent van de Italiaan Giovanni Trapattoni.

Vorig seizoen werd Hans-Dieter Flick – beter bekend als Hansi Flick – ineens een bekende naam bij het grote publiek. De 55-jarige trainer werd in de zomer van 2019 de assistent-trainer van Niko Kovac bij Bayern München. Drie maanden later werd de Kroaat ontslagen en nam Hansi Flick het roer over. Niet geheel zonder succes, want al snel veroverde Der Rekordmeister de treble: de landstitel, de beker én de Champions League. Wat niet veel mensen weten is dat Flick in het verleden bij Red Bull Salzburg werkte. Hij was namelijk in 2006 kort assistent van de Italiaan Giovanni Trapattoni.

Roger Schmidt

in de gelederen. Schmidt zou later nog drie jaar succesvol werken bij Bayer Leverkusen. Hierna vertrok hij uit Europa voor een avontuur in China bij Bejing Guoan. Nu hoopt hij in Eindhoven snel het ‘Vollgasfussball’ in het team te slijpen.

Thomas Letsch