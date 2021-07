F1 2021 ligt sinds afgelopen vrijdag in de (digitale) schappen. Net als voorgaande edities is de nieuwe editie weer een racegame om je vingers bij af te likken . Niet alleen de coureurs, teams en auto’s zijn tot in perfectie nagemaakt, ook de circuits zijn weer tiptop in orde. Hieronder kan je de circuits vinden die je vliegensvlug moet gaan checken.

Silverstone

Silverstone is een klassieker, de crème de la crème van de Formule 1. Het is ongetwijfeld de meest iconische baan van allemaal en dat is ook niet gek, gezien de eerste race hier werd gehouden zo’n zestig jaar geleden. Behalve een grote naam is Silverstone veel meer, het is namelijk ook gewoon een fantastische racebaan.

Silverstone F1 2021 © Codemasters/EA

Het begint al in de eerste bochten waarin zonder uitzondering direct gevochten wordt op die brede banen. Daarnaast kan je tijdens je rondje Silverstone op meerdere momenten het gaspedaal tot in de diepste puntjes intrappen en dat is toch waarvoor je F1 2021 koopt; zo hard mogelijk over de baan knallen.

Baku City Circuit

Baku City Circuit is een achtbaan aan emoties . Het is een straatcircuit wat bijvoorbeeld zorgt voor slecht uitzicht en een smal parcours. Daartegenover staat weer een heel gaaf uitzicht op bijvoorbeeld het kasteel van Baku. Het mixt een gigantisch lang stuk waar je vol op het gas kan met bochten waar je auto net doorheen past.

Baku City F1 2021 © Codemasters/EA

Deze variatie is wat het Baku City Circuit zo vet maakt. Op het ene moment vlieg je met 320+ kilometer per uur door de straten in Azerbeidzjan en een seconde later moet je vol op de rem zodat je met alle moeite van de wereld een bocht kan nemen. Baku City Circuit is een track vol variatie waar je urenlang doorheen kan rijden zonder verveeld te raken.

Suzuka International Racing Course

Als je het liefst zo min mogelijk met je voet op de rem zit, kan je het beste naar Japan gaan. Het Suzuka International Racing Course brengt namelijk snelheid naar het Formule 1-seizoen . De unieke 8-vorm waarin je racet is enorm gaaf en bovendien kun je een enorm hoge topsnelheid bereiken.

Suzuka International Racing Course F1 2021 © Codemasters/EA

Natuurlijk zijn die momenten er wel, bijvoorbeeld bij de Degner, waar je de eerste bocht met snelheid kan nemen en vervolgens bij de tweede bocht toch echt het rempedaal moet indrukken. Het Suzuka International Racing Course is iconisch en nog steeds een favoriet bij menig racefan .

Circuit de Spa-Francorchamps

Als Nederlanders maken we nog wel eens opmerkingen over het Belgische wegdek, maar het Formule 1-asfalt bij onze zuiderburen is van hoogste kwaliteit. Spa wordt gezien als het aller beste Formule 1-circuit wat er is. Dat is niet alleen zo tijdens de echte races, maar ook het digitale circuit ziet er tiptop uit.

F1 2021 Spa-Francorchamps © Codemasters/EA

Spa is altijd een bron (ha!) van vermaak. Het verschil in hoogte zorgt ervoor dat beklimmingen worden afgewisseld met afdalingen. Vol op het gaspedaal in het midden van de Ardennen zorgt in ieder geval voor je dagelijkse dosis adrenaline . België mag dan geen Max Verstappen hebben, maar met Spa hebben ze wel een circuit van wereldklasse.

Marina Bay Street Circuit

Het Marina Bay Street Circuit is de tweede straatrace die in deze lijst voorbijkomt. De race in Singapore is om meerdere reden erg gaaf. Allereerst omdat het een heel moeilijk circuit is . Zo heeft de baan liefst 23 bochten, meer dan ieder ander circuit, terwijl het niet eens tot de langere tracks behoort. Deze race in een toptijd uitrijden zorgt voor enorm veel voldoening.

Marina Bay Street Circuit © Codemasters/EA

De grootste reden om voor Marina Bay te kiezen heeft echter niets met de snelheid te maken, dat is namelijk de sfeer. Singapore is een van de weinige races die ’s nachts wordt gereden en ik raad dan ook absoluut aan dit circuit in nachtmodus aan te pakken. Het lijkt bijna alsof je in een film rijdt als je over de baan scheurt uitkijkend op de verlichte wolkenkrabbers van Singapore.

Circuit Zandvoort

Zandvoort circuit F1 2021 © Codemasters/EA

Oké, oké. Mega cliche dit, Nederland in de lijst noemen. Het circuit is behoort niet tot de meest iconische en het is nog even afwachten hoe de race daar dit jaar gaat lopen. Maar hey, langs de Noordzee vlammen terwijl je een oranje tribune tegemoet rijdt is zeker geen straf!