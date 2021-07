Dit is het eerste uur van F1 2021 Braking Point

Op 16 juli verschijnt F1 2021, de nieuwste racegame van Codemasters waar je weer over de baan kan knallen met je favoriete Formule 1-coureurs. Behalve grote namen als Max Verstappen en Lewis Hamilton, kan je ook aan de slag met een nieuw gezicht: Aiden Jackson. Jackson is het fictieve hoofdpersonage van Braking Point , de splinternieuwe verhaalmodus van F1 2021. En ja, het verhaal is beter dan de woordgrap. Hieronder vertellen we je alles over het eerste uur van Braking Point!

Vanaf nu duiken we in lichte spoilers voor Braking Point, waaronder het proloog en de eerste twee hoofdstukken.

We worden nu grote jongens

Aiden Jackson is een jonge Britse racer die tijdens de start van Braking Point in de lagere Formule 2 klasse rijdt. Je mag zelf bepalen voor welk team Jackson in zijn wagen stapt, alleen je begint wel blij een kleiner team zoals Alpha Tauri of Haas. Je kan dus niet direct kiezen om de tweede man achter Max Verstappen te worden hoe mooi dat ook mogen zijn. In de proloog begin je in Abu Dhabi, de laatste Formule 2-race van het jaar, en krijg je de taak de race te winnen en daarmee het kampioenschap veilig te stellen. Je beloning is de kans om je tussen de grote knapen van de Formule 1 te mogen voegen.

F1 2021 Braking Point © Codemasters

Op z'n Nederlands

Na de race van Abu Dhabi ga je direct door naar het volgende seizoen. Je maakt daarin kennis met de Nederlandse Casper Akkerman, de andere coureur voor het team waar je voor uitkomt. Akkerman is een ervaren en kalme racer, maar hij weet ook dat zijn carrière ook niet het eeuwige leven heeft.

Aiden Jackson reedt nog in een driewieler toen Akkerman zijn topjaren beleefde en is dan ook vanzelfsprekend fan van de ervaren coureur. Dit zorgt ervoor dat de jonge Jackson erg opkijkt naar zijn Nederlandse teamgenoot, maar tegelijkertijd ook wil laten zien dat hij een lekker rondje kan rijden. De confrontaties tussen de jonge coureur die zich wil bewijzen en zijn oudere teamgenoot die relevant wil blijven, zorgen in de eerste twee hoofdstukken in ieder geval voor genoeg vuurwerk en wat sappige drama.

F1 2021 Braking Point persconferentie © Codemasters

Ruzie zoeken met de competitie

Als jonge coureur afkomstig van de Formule 2 heeft Aiden Jackson in eerste instantie moeite zich aan te passen aan de Formule 1. Dat komt onder andere door Devon Butler die hem het leven zuur maakt. Devon Butler was al een etterbak in F1 2019, toen werd hij gebruikt als rivaal om de Formule 2 in de gameserie te introduceren. In F1 2021 heeft Butler net zoals Jackson promotie gemaakt en mag hij dus ook met de grote jongens buiten spelen.

Jackson wordt in Braking Point vaak vergeleken met Butler, omdat beide coureurs in korte tijd promotie maakten vanuit de Formule 2 en gezien worden als grote talenten. Desondanks hebben de twee niet veel lieve woorden over voor elkaar. Zo sneer je bijvoorbeeld naar Butler tijdens je eerste persconferentie, terwijl Butler met ongevraagd slecht advies Jackson komt aanzeilen na een incident tijdens het tweede hoofdstuk van Braking Point.

Even met mama bellen

Behalve Akkerman en Butler zijn er nog kleine rollen weggelegd voor twee van de grootste steunpilaren in Jacksons leven; zijn moeder en Brian Doyle. Die eerste belt vaak en probeert, hoe slecht het ook gaat, een hart onder de riem te steken. Brian Doyle is de teammanager van het team waarvoor je gaat racen. Hij is vooral liefhebber van de sport en steunde Jackson al in de Formule 2-tijd.

F1 2021 Braking Point Brian Doyle © Codemasters

Je verdiende loon

Het eerste uur van Braking Point pakt je niet direct bij de keel. Over exploderende wagens en hevige drama hoef je je dan nog een zorgen te maken. Je mag er wel vanuit gaan dat de keuzes die je maakt gevolgen hebben, zeker naarmate je verder gaat in Braking Point.

Het eerste uur van Braking point eindigt in China, waar Jackson, Akkerman en Butler een confronterende scene hebben. Hierbij vertelt Butler dat als Jackson zich zo graag wil bewijzen hij zich moet vermannen, en zichzelf op de kaart moet zetten om zich te bewijzen. Ben je zelf benieuwd naar Braking Point en de rest van het verhaal, schrijf de release van F1 2021 op 16 juli in je agenda!