Marcel Kiefer’s eerste indruk van F1 2021

Marcel Kiefer neemt al sinds de oprichting ervan in 2017 deel aan de F1 Esports Series en heeft hij dus een enorme berg aan ervaring met de F1-spellenreeks. Afgelopen seizoen werd de Duitser derde in het kampioenschap en behaalde hij met teamgenoot Frede Rasmussen wederom de constructeurstitel in de digitale koningsklasse van de racerij. Als iemand weet waar hij over praat is hij het dus wel.

Tussen het uitkomen van F1 2020 en de nieuwe versie van het spel werd ontwikkelaar Codemasters gekocht door Electronic Arts. Ondanks dat er daarna weinig tijd was om al echt hun stempel op de versie van dit jaar te drukken, is Marcel toch onder de indruk van wat hij tot nu toe al gezien heeft. “Het is echt een goed spel,” vertelt hij. “Je ziet hoeveel ze gewerkt hebben aan de details ten opzichte van afgelopen jaar. Daardoor voelt het als een completer spel aan, iets wat alle Formule 1-fans natuurlijk graag zien.”

Red Bull Cars F1 2021 © Codemasters

Formule 1 Netflix-serie

Ondanks dat Marcel vooral professioneel met het spel bezig is, vindt hij Breaking Point, de nieuwe verhaalmodus, een leuke toevoeging. “Ik kan me voorstellen dat casual spelers Breaking Point heel leuk vinden. Het lijkt een beetje alsof je in de Formule 1 Netflix-serie speelt, doordat het zo filmisch is. Ik wil niet teveel verklappen, maar ik vind het een goede toevoeging en zeker de moeite waard.”

Hier en daar wat schoonheidsfoutjes

Kijkend vanuit zijn professionele achtergrond vindt Marcel dat er wel nog een paar dingen verbeterd kunnen worden. Nu Codemasters is overgenomen door een groter bedrijf, hoopt hij dat er snel een paar upgrades komen. “Met wat extra werk kunnen de circuits nog net iets realistischer aanvoelen. Op de Red Bull Ring ligt bijvoorbeeld in de eerste bocht een hele hoge kerb, terwijl deze in het spel nergens te bekennen is,” vertelt hij. “Als je daar met een echte Formule 1-wagen overheen gaat loop je flinke schade op, maar in het spel kun je daar zonder problemen rijden.”

Red Bull Ring F1 2021 © Codemasters

“Dat zijn de kleine details die voor de die-hard racefans de ervaring nog completer kunnen maken. Ook de track limits in het spel kunnen nog verbeterd worden, ze zijn op dit moment erg streng terwijl het lastig in te schatten is waar precies de grens ligt. Ik verwacht daarom dat er snel updates aankomen , al is mijn eerste indruk over het algemeen zeer positief. Het spel is wederom beter geworden,” sluit de coureur af.

F1 2021 is nu verkrijgbaar voor PlayStation, Xbox en PC.