Zij konden op vrijdag 16 juli de eer van hun platform verdedigen in de zogenaamde F1 2021 Dutch Media Grand Prix en zodoende meteen hun eerste meters maken in de nieuwe racegame. Om de ervaring zo compleet mogelijk te maken werd het evenement georganiseerd in het Utrechtse F1 Racing Centre , waar geracet kon worden op professionele race-sims.

De Dutch Media Grand Prix werd dit jaar verreden op het circuit van Silverstone, waar ook de echte Red Bull-coureurs dat weekend hun opwachting maken. Na een korte warming-up en kwalificatie moeten de Red Bull-kleuren verdedigd worden in een zogenaamde 25% race, wat neerkomt op 17 ronden scheuren over het Britse circuit. Na een teleurstellende veertiende plek kan geconcludeerd worden dat we het racen toch beter aan Max en Checo kunnen overlaten.

