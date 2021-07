Aankomende vrijdag verschijnt F1 2021. Het nieuwe deel van de racegameserie is net als voorgaande jaren heel erg tof, zeker als je als eerste over de finish komt. Om je daarbij te helpen hebben we een aantal tips op een rijtje gezet.

Ben je nieuw? Gebruik dan de handige assists

Als F1 2021-newbie lijkt het misschien aantrekkelijk om meteen in het diepte te duiken, maar slim is het niet. De F1-gameserie is namelijk diepgaander dan de meeste racegames en zonder hulp over de baan vlammen is niet het beste idee. Zeker niet aangezien Codemasters nieuwe spelers graag helpt met de talloze assist-opties die ze in F1 2021 hebben gestopt.

Assists in F1 2021 © EA

Heb je moeite met timen van remmen? Gebruik dan de brake assist. Wil je echt de beste racelijnen weten? Zet dan de Dynamic Racing Lines aan. Je hoeft niet direct over de baan te vlammen als Max Verstappen. F1 2021 is een game waarin trainen essentieel is voordat je iedereen je hiele… spoiler laat zien. Training is belangrijk, dat wist Max ook al toen hij nog over de kartbaan scheurde.

Braking Point is een perfecte start

Braking Point is de nieuwe story mode die is toegevoegd in F1 2021. In dit verhaal speel je als Aiden Jackson, een jonge racer die begint in de F2 en vervolgens opklimt naar de grote jongens in de Formule 1. Braking Point is een toffe toevoeging aan het spel, het is namelijk de perfecte introductie aan de wereld van de Formule 1.

F1 2021 podium © EA

Aiden Jackson brengt je niet alleen achter de schermen bij de Formule 1, maar helpt ook nieuwe spelers met racen. De eerste paar keer dat je op de baan zit, race je namelijk geen volledige race ; je hoeft enkel de laatste paar rondes uit te rijden. Dat is relax, want direct een volledige race rijden kan intimiderend zijn, zeker als beginner waarin je mogelijk strijdt om niet laatste te worden.

Wordt meester van het circuit

De befaamde Chinese generaal Sun Tzu zei eens: “Elk gevecht is gewonnen of verloren voordat deze begint.” Nu hoef je in F1 2021 niet het binnenland van China te veroveren, maar deze quote kan je wel enorm veel opleveren tijdens het racen. Elk circuit is anders en weten waar de bochten zijn , waar je moet afremmen of juist naar de snelste versnelling moet schakelen is essentieel als je prijzen wil pakken.

Zandvoort Circuit F1 2021 © EA

In F1 2021 is het makkelijk de banen te leren kennen door middel van de Time Trials . In deze gamemode kan je oefenen op een circuit. Daarnaast kan je behalve de baan ook de weersomstandigheden, tijd en auto kiezen. Perfect als je wil weten hoe de baan eruit ziet. Daarnaast is er ook een leaderboard waarop je met je snelste tijd kan pronken.

Speltip 9: Weet wanneer je moet stoppen

Zoals eerder gezegd is F1 2021 moeilijker dan de gemiddelde racegame. Het grootste obstakel voor de nieuwe racers is de snelheid; door het momentum is het moeilijk om bochten goed te maken. Je kan niet zomaar door de bocht vliegen, je op het juiste moment remmen om zo goed mogelijk door de bocht te komen.

F1 2021 Red Bull cockpit view © EA

Als je gebruik maakt van het eerder genoemde Dynamic Racing Lines-systeem dan zie je precies wanneer je moet remmen voor een bocht. Zonder het systeem is het een stuk moeilijker, zeker aangezien niet alle auto’s op dezelfde manier remmen. Neem je te laat gas terug, dan vlieg je de bocht uit . Dat kan overigens altijd gebeuren en dan komt de volgende tip perfect van pas.

Geen tijdverspilling met Flashbacks

Weinig dingen zijn zo frustrerend als een perfecte race rijden en het vervolgens in de laatste ronde verpesten door een verkeerde bocht. Codemasters snapt die frustratie en heeft daarom de ‘Flashback’-functie ingebouwd. Met dit systeem kan je heel simpel de tijd een beetje terugspoelen en die bocht gewoon nog een keer doen.

Red Bull F1 2021 regenrit © EA

Je kan het Flashback-systeem vinden door een race te pauzeren . Eenmaal in het hoofdmenu, kan je naar Flashback gaan en de race een stukje rewinden. Perfect voor racers die nog niet helemaal gewend zijn aan de F1-serie. Flashback kan je in de meeste gamemodes gebruiken en kan flink wat frustratie besparen.

Met deze tips ken jij je perfecte start in F1 2021. Deze kan je vanaf aankomende vrijdag spelen op PlayStation, Xbox en PC.