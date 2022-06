Eerste impressie F1 2022 tijdens Media Grand Prix

EA Sports had, in samenwerking met Codemasters, besloten om leden van de pers uit te nodigen in de Racesquare in Rotterdam, gelegen tegenover de iconische Kuip, om ze kennis te laten maken met F1 2022 . Het concept was simpel: nodig 20 journalisten uit en laat ze racen tegen elkaar op het inmiddels toch wel iconische Zandvoort circuit.

VR Modus in F1 2022

Maar voor we daadwerkelijk aan de race begonnen was het eerst tijd voor een drankje en de mogelijkheid om te zien wat Racesquare nou precies is. Zo konden we onder andere de nieuwe VR-modus in F1 2022 testen, en dat leidde mensen ertoe om triomfantelijk uit te roepen dat ze het twee rondes hadden volgehouden en nog steeds niet misselijk waren geworden. Een goed teken, aangezien dit één van de grotere problemen met VR is, dus het feit dat het erop lijkt dat EA Sports deze modus met veel zorg in het spel heeft geïmplementeerd biedt goede hoop.

Verder was er ook een motion simulator , waarin we konden zien, maar vooral voelen, hoe het echte werk eraan toe zou gaan. Logischerwijs was het voor ons ongetrainden een stuk lastiger om de auto op de baan te houden, maar het bood wel een intrigerend kijkje in hoe het leven van een F1-prof eruit kan zien. Het was echt een bijzondere ervaring.

Racen op Zandvoort

Circuit van Zandvoort Max © Getty Images/Red Bull Content Pool

Maar uiteindelijk waren we naar Rotterdam gekomen om de Grand Prix van Zandvoort te rijden. Of nou ja, een verkorte versie. Uiteindelijk gingen we vijf rondjes vrij rijden, één kwalificatieronde en daarna een 25 procent-versie van de echte race . Dat betekende dat we 18 rondes de tijd hadden om te proberen die eerste plek te pakken. Ook waren er behoorlijk aardige prijzen en voelde je dat de competitie er bij de aanwezigen goed in zat.

Een chaotische start op de eerste twee bochten betekende dat er al gauw een flink gat ontstond tussen de eerste paar coureurs en de achterliggers, maar toen iedereen zijn plekje op de baan had gevonden bleek dat er een spannende wedstrijd ontstond, waarbij sommige journalisten - voornamelijk diegene die een behoorlijke band hadden met F1 - als ware Verstappens en Hamiltons over het Nederlandse circuit vlogen .

Kleine bugs, maar speelt soepel weg

Red Bull Racing RB18 in F1 2022 © Getty Images / Red Bull Content Pool

We moeten eerlijk zijn, de race was niet perfect. Het spel had hier en daar te kampen met technische mankementen, inclusief sommige games die crashten tijdens de warmup, en ook wat moeite met het verbinden naar de juiste wedstrijd. Ook was het DRS-systeem dat in het spel zit niet helemaal juist ingesteld in de wedstrijd, waardoor het lastig tot onmogelijk was om hier gebruik van te maken.

Maar de race zelf was een waar spektakel en uiteindelijk, toen iedereen goedlachs de simulators verliet en naar het podium ging voor de prijsceremonie, zag je dat alle problemen vergeven waren. F1 2022 voelde goed, speelde lekker en het was gewoon hartstikke leuk om met zijn allen te racen. Helaas konden wij niet op het podium eindigen, maar desalniettemin was het een geslaagde middag en een goede introductie van wat F1 2022 gaat worden.