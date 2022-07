De beste tips om te beginnen aan F1 2022

F1 2022 is uit en Nederland begint dankzij het succes van Max Verstappen steeds meer F1-fans te tellen. Dat betekent dat er ongetwijfeld ook steeds meer Nederlanders zich willen wagen aan de meest populaire motorsport die er in de wereld is. Maar F1 2022 is een simulatiespel en dat betekent dat het een stuk moeilijker is dan de meeste mensen denken . Daarom hebben we hier een aantal tips voor je om ervoor te zorgen dat jouw eerste paar rondjes in deze nieuwe game meteen succesvol zullen zijn.

Let op dat, hoewel het spel enigszins is veranderd ten opzichte van F1 2021, de veranderingen niet enorm groot zijn . Hier en daar zullen er een aantal verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar, maar de ervaren racers zullen weinig hebben aan deze tips omdat ze de basics allang onder de knie hebben. Dat gezegd hebbende, laten we beginnen.

Bestudeer de route

Elk circuit is anders, dat moge duidelijk zijn. EA Sports heeft geprobeerd om het circuit zo waarheidsgetrouw mogelijk na te maken, en dat betekent dat circuits net even wat anders zijn dan oude rotten zijn gewend. Maar ook voor de nieuwkomers is het goed om de route uit je hoofd te leren . Bochten zijn essentieel in de F1, en hoe beter je weet waar de moeilijke bochten komen, des te beter dat je, je kan gaan voorbereiden om deze zo optimaal mogelijk te nemen.

Onder andere het Albert Park Circuit in Australië, het Circuit de Barcelona-Catalunya in Barcelona en het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi zullen iets andere bochten hebben dan dat racers van F1 2021 gewend zijn, dus rijd een paar oefen rondjes om het circuit in je vingers te krijgen.

Gebruik de racelijnen

Vooral voor beginners is het een handige tip om de racelijnen aan te laten staan. Het is misschien niet de meest realistische manier om te racen, maar zoals we al zeiden is F1 2022 een simulatie. Dat betekent dat je auto behoorlijk sloom kan reageren. Ook voor ervaren rotten is het misschien handig om de eerste paar races de racelijnen aan te laten staan, omdat EA Sports de auto’s iets stroever laat reageren ten opzichte van vorig jaar , om de huidige staat van auto’s na te bootsen.

Omdat het belangrijk is dat je bochten scherp neemt , is het in de eerste paar races (en als dat moet zelfs wat langer) geen slecht idee om de racelijnen goed te volgen, zodat je een idee krijgt van wanneer je het beste kan remmen.

Begin te sleutelen aan je auto

F1 2022 Pitstop © [unknown]

F1 2022 laat je met nog meer diepgang sleutelen aan je auto, en het is dan ook geen slecht idee om hier goed je tijd voor te nemen. Hoe beter je hierin wordt, hoe meer tijd je kan schaven per ronde . Vooral het kijken naar de achtervleugel onder het kopje aerodynamica is een belangrijke optie om mee te sleutelen, omdat deze slecht afstellen ervoor kan zorgen dat je banden niet goed op het circuit blijven en je dus belangrijke seconden gaat mislopen. Vooral op circuits waar er veel bochten zijn, zoals bijvoorbeeld in Monaco en Singapore, is het ontzettend belangrijk dat je goede neerwaartse kracht hebt, zodat je niet uit de bocht vliegt.

Laat de assists stukje bij beetje gaan

De laatste tip die we meegeven heeft te maken met het beter worden. Als absolute beginner wil je rijden met zoveel mogelijk assists aan , maar hoe beter je wordt, hoe belangrijker het wordt om vooral de assists waar je veel op steunt, uit te zetten. Daarom raden we aan om onder andere de stuur- en remhulp zo snel mogelijk uit te zetten. Hoewel deze assists erg handig zijn - daar zijn het immers assists voor - raak je snel afhankelijk van deze twee assists en dat zal je op de lange termijn hinderen om beter te worden.

Een laatste assist waar je over moet nadenken of je deze wilt aanhebben is de Energy Recovery System (ERS) control . Als je namelijk zelf de mogelijkheid hebt om deze te gebruiken, kun je het inzetten op het moment dat je nog maar een paar meter bent verwijderd van het gebruik van het Drag Reduction System (DRS), welke je een flinke snelheidsboost zal geven. Zo kun je dus twee boosts aaneen rijgen, en dat gaat je behoorlijk wat tijdswinst opleveren.