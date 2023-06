Met deze tips ga jij vliegend van start in F1 2023

Een nieuw jaar, een nieuwe F1 game. Het kan natuurlijk niet anders, maar dat maakt ons niet minder enthousiast. Zeker omdat dit jaar niemand minder dan Max Verstappen op de cover van de Ultimate Edition te vinden is. Maar dat is natuurlijk niet alles, zo is er Braking Point 2, en heeft ontwikkelaar Codemasters een flink aantal zaken veranderd.

Toch zullen F1 veteranen het spel veelal kennen. Daarom geven we graag wat tips weg, die zowel voor beginners al de meer ervaren coureur bruikbaar zijn . Hier zijn de beste tips en tricks van F1 2023.

Sleutelen aan je auto is wederom belangrijk!

Net zoals in F1 2022 zijn aanpassingen aan jouw wagen van enorm belang. Kijk bijvoorbeeld naar de achtervleugel , waar het belangrijk is dat er niet teveel lift wordt gecreëerd en je banden het circuit niet raken. Zeker bij banen als Monaco en Singapore is dit erg belangrijk.

We raden verder aan om eerst je wagen lichter te maken, om vervolgens minder drag aan te brengen. Ook de DRS upgrade is iets wat we enorm aanraden, want dit kan een enorm verschil maken op de baan voor zowel jezelf als je teamgenoot. Over je teamgenoot gesproken trouwens...

Train je team en teamgenoot in Career Mode

Heb je een eigen team gemaakt voor de career modus in F1 2023? Dan raden we je aan niet alleen op jezelf te focussen, maar ook op je team en je teamgenoot. En dat focus kun je letterlijk nemen, we raden aan om de focus van je teamgenoot te boosten .

Daarnaast is het ook aan te raden het personeel van je team zoveel mogelijk te upgraden. Immers, een race wordt niet alleen gewonnen op de baan, maar ook buiten de baan . Winnen is een team effort!

Kies de juiste AI (computer) moeilijkheidsgraad

Een uitdaging is leuk, maar niets is zo frustrerend als een tegenstander die niet te verslaan is. Althans, niet op je huidige niveau. We raden daarom aan de computer's moeilijkheidsgraad zo aan te passen dat de tegenstanders net iets beter zijn dan jij . Daardoor kun jij je aan hun optrekken, en heb je niet het gevoel dat ze niet te verslaan zijn.

Het is daarbij wel belangrijk om alle auto's op 'equal performance' te zetten, ofwel gelijkwaardige prestaties . Als er verschillen zitten tussen de auto's, dan is het veel lastiger om te bepalen wat jouw niveau is en wat het niveau van de computer is. Wel realistischer, maar niet makkelijker. Zeker niet voor beginners.

Bestudeer de route

Elk circuit is anders, dat moge duidelijk zijn. EA Sports heeft geprobeerd om het circuit zo waarheidsgetrouw mogelijk na te maken, en dat betekent dat circuits net even wat anders zijn dan oude rotten zijn gewend. Maar ook voor de nieuwkomers is het goed om de route uit je hoofd te leren. Bochten zijn essentieel in de F1, en hoe beter je weet waar de moeilijke bochten komen, des te beter dat je, je kan gaan voorbereiden om deze zo optimaal mogelijk te nemen.

Dit jaar in F1 2023 zijn er ook twee nieuwe circuits, Las Vegas Strip Circuit en Losail International Circuit . Dat wordt voor zowel veteranen als nieuwkomers dus flink oefenen op deze nieuwe circuits.

Laat de assists stukje bij beetje gaan

De laatste tip die we meegeven heeft te maken met het beter worden. Als absolute beginner wil je rijden met zoveel mogelijk assists aan, maar hoe beter je wordt, hoe belangrijker het wordt om vooral de assists waar je veel op steunt, uit te zetten. Daarom raden we aan om onder andere de stuur- en remhulp zo snel mogelijk uit te zetten. Hoewel deze assists erg handig zijn - daar zijn het immers assists voor - raak je snel afhankelijk van deze twee assists en dat zal je op de lange termijn hinderen om beter te worden.

Een laatste assist waar je over moet nadenken of je deze wilt aanhebben is de Energy Recovery System (ERS) control . Als je namelijk zelf de mogelijkheid hebt om deze te gebruiken, kun je het inzetten op het moment dat je nog maar een paar meter bent verwijderd van het gebruik van het Drag Reduction System (DRS), welke je een flinke snelheidsboost zal geven. Zo kun je dus twee boosts aaneen rijgen, en dat gaat je behoorlijk wat tijdswinst opleveren.