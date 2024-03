Voorbeschouwing F1-seizoen 2024: dit is wat je moet weten

Hoe zijn de auto’s veranderd?

2024 is het derde seizoen onder de huidige technische regels. De auto’s zijn daarom (r)evoluties van de wagens die we de afgelopen twee jaar zagen. Waar sommige teams wat conservatief zijn, hanteren anderen een meer gedurfde aanpak . Zo heeft Adrian Newey de RB20 van Red Bull Racing voorzien van radicale, nieuwe ideeën om de succesvolle RB19 te overtreffen. De RB20 heeft een scherpere neus en twee doorlopende elementen langs de motorkap, die ontstaan vanuit de halo.

De RB20 heeft een radicale nieuwe look © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ook de concurrentie is niet stil blijven zitten en dat is hard nodig, want ze hebben wat terrein goed te maken. De RB19 won vorig seizoen 21 van de 22 GP’s en was daarmee de succesvolste F1-auto ooit . In een poging de hegemonie van Red Bull ten einde te brengen, komt Mercedes met een nieuw concept, terwijl rivalen Ferrari en McLaren hopen voort te bouwen op hun eigen koers.

De belangrijkste regelveranderingen op een rij

Voor het F1-seizoen 2024 zijn de regelveranderingen tot een minimum beperkt. Zoals gezegd zien we dit jaar geen rigoureuze wijzigingen aan het design van de auto, maar er zijn een paar tweaks aangebracht om de veiligheid te verbeteren. Teams mogen bijvoorbeeld een extra luchtkanaal toevoegen om de coureur te koelen, dit naar aanleiding van de oververhittingverschijnselen die sommige rijders in Qatar ervaarden. Daarnaast worden er dit jaar wederom tests georganiseerd met wielkappen om spray in regenachtige omstandigheden te verminderen.

Dag 2 van de F1 test in Bahrein © Getty Images / Red Bull Content Pool

Een meer praktische verandering van het reglement draait om de krachtbron . Teams mogen zowel tijdens dit seizoen als in 2025 maximaal vier stukken van elk onderdeel van de Power Unit (PU) gebruiken. De PU bestaat uit de verbrandingsmotor (ICE), MGU-H, MGU-K en turbo. Heeft een coureur meer nodig dan is toegestaan, dan krijgt hij een gridstraf .

Coureurs mogen dit jaar eerder DRS gebruiken © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ook niet onbelangrijk: tijdens de race wordt het drag reduction system (DRS) voortaan vanaf de tweede (in plaats van de derde) ronde ingeschakeld. Zo zien we mogelijk nog meer actie op de baan.

De teams en coureurs

Het schijnt dat iemand vergeten was de muziek aan te zetten voor de stoelendans, want de coureurs zijn van 2023 op 2024 allemaal op hun plekje blijven zitten. Hoe gek het misschien mag klinken met zo’n beperkt aantal stoelen, de geruchtenmolen rondom de transfermarkt staat normaal gesproken nauwelijks stil. Helemaal als de actie op de baan te wensen overlaat.

Lewis Hamilton heeft er alvast eigenhandig voor gezorgd dat we al kunnen gaan speculeren over volgend jaar, voordat de eerste race van het aanstaande seizoen überhaupt is begonnen. De rivaal van Max Verstappen maakt in 2025 de overstap naar Ferrari . Aangezien meer dan de helft van de grid niet zeker is van een zitje, zal deze transfer van Hamilton ongetwijfeld de nodige verandering in gang zetten. Max is een van de weinige coureurs die niets heeft te vrezen: zijn contract loopt tot en met 2028.

Maak kennis met de Visa Cash App RB © Getty Images / Red Bull Content Pool

Bij de teams is het een ander verhaal. Scuderia AlphaTauri is na vier seizoenen omgedoopt tot Visa Cash App RB , ook wel RB (of VCARB). Het team uit Faenza neemt bovendien afscheid van Franz Tost, die er sinds de begindagen van Toro Rosso aan het hoofd stond. Laurent Mekies neemt de rol van teambaas van hem over, terwijl Alan Permane en Guillaume Cattelani het team verder versterken. Naast RB krijgt ook Sauber een nieuwe naam. Het team uit Hinwil maakt zich op voor een volledige overname door Audi en heet de komende twee jaar geen Alfa Romeo, maar Stake F1 .

Elders in de paddock zien we de populaire Günther Steiner vertrekken als teambaas en rechterhand Ayao Komatsu zijn positie innemen. Bij Williams mag Pat Fry eindelijk aan de slag als Chief Technical Officer om het team verder naar voren te helpen.

De line-up van 2024

Team Coureurs Oracle Red Bull Racing Max Verstappen & Sergio Pérez Mercedes Lewis Hamilton & George Russel Ferrari Charles Leclerc & Carlos Sainz McLaren Lando Norris & Oscar Piastri Aston Martin Fernando Alonso & Lance Stroll Alpine Esteban Ocon & Pierre Gasly Williams Alex Albon & Logan Sargeant RB Yuki Tsunoda & Daniel Ricciardo Stake Valtteri Bottas & Zhou Guanyu Haas Nico Hulkenberg & Kevin Magnussen

De verhaallijnen van 2024

De grote vraag is of 2024 meer spektakel zal brengen dan het vorige seizoen. Hoewel 2023 een topjaar was voor de Orange Army , zorgde de dominantie van Red Bull Racing niet voor veel spanning op de baan. De vorm van Red Bull Racing zal daarom bepalend zijn voor het lot van het seizoen. Als het radicale design van de RB20 en de productieve wintertest een voorbode zijn, moet de concurrentie weer vrezen voor een bijrol in het kampioenschap. Of Verstappen met twee vingers in zijn neus naar zijn vierde wereldtitel kan rijden of hij ervoor zal moeten vechten, hangt helemaal af van hoe goed Ferrari, McLaren en Mercedes hun huiswerk hebben gedaan.

Kan Max dit jaar zijn vierde titel winnen? © Getty Images / Red Bull Content Pool

In het middenveld gaan we mogelijk wel wat verschuivingen zien. RB is erop gebrand zich naar voren te werken, maar Alpine, Aston Martin en Williams zullen zich niet zomaar gewonnen geven. De verschillen zijn dermate klein dat we van het ene op het andere weekend schommelingen gaan meemaken. Wellicht kunnen ze zelfs het gat naar de top vier overbruggen.

De nu al bevestigde transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari zal dit seizoen ongetwijfeld nog naschokken vertonen. Wat zal het met de dynamiek binnen het team van Mercedes doen? Zal de strijd met George Russell verder aanwakkeren? En zal Hamilton voorzichtiger zijn als hij in de buurt van een Ferrari rijdt? Menig coureur zal zich dit seizoen in de schijnwerper willen rijden om zichzelf in een gunstige positie te krijgen als het aankomt op de rijdersmarkt.

Niet te vergeten: hoe zit het met Andretti ? De iconische racefamilie aast al jaren op een toetreden tot de Formule 1, maar is vooralsnog verwikkeld in een moeilijk, diplomatisch gevecht met de sport. Hoewel de FIA wel oren heeft naar het idee, houdt Formula One Management (FOM) de deur voorlopig dicht. Het verhaal zal zeker nog een staartje krijgen.

Hoe zien de raceweekenden eruit?

De F1-kalender van 2024 is de grootste in de geschiedenis van de sport. Met (toevallig genoeg) 24 GP’s zijn dat er twee meer dan een jaar geleden. De Grand Prix van Emilia Romagna (Imola) stond vorig seizoen eigenlijk ook op de kalender, maar moest vanwege overstromingen in het gebied afgelast worden. De Grand Prix van China keert voor het eerst sinds 2019 terug op de kalender, tot grote vreugde van de Chinese fans. Zij zullen Zhou Guanyu de eerste Chinese F1-coureur zien worden die zijn thuisrace rijdt.

Sebastian Vettel wint de GP van China in 2009 © Paul-Henri Cahier / Red Bull Content Pool

Een nieuwe indeling van de GP’s betekent dat sommige races eerder en andere juist later in het jaar op de planning staan. Zo zijn Azerbeidzjan en Japan omgeruild, net als Canada en Spanje, en vindt de race in Qatar ditmaal plaats na de stint in de Amerika’s, zodat deze beter aansluit op de finale in Abu Dhabi. De kalender bevat vijf double headers en twee triple headers . Daarnaast vinden er drie races plaats op zaterdag: Bahrein en Saoedi-Arabië vanwege de ramadan, en Las Vegas.

Het F1-seizoen 2024 telt opnieuw een zestal sprint-weekenden . De F1 Sprint staat gepland voor de GP’s van China, Miami, Oostenrijk, Austin, São Paulo en Qatar. De winnende coureur verdient 8 punten voor een zege, daarachter scoren de tegenstanders telkens een punt minder. Het format voor de sprintweekenden is aangepast en ziet er nu zo uit:

Vrijdag: vrije training en sprintkwalificatie

Zaterdag: sprintrace en kwalificatie

Zondag: race

De F1-kalender van 2024

Datum Race 2 maart GP Bahrein 9 maart GP Saoedi-Arabië 24 maart GP Australië 7 april GP Japan 21 april GP China 5 mei GP Miami 19 mei GP Emilia-Romagna 26 mei GP Monaco 9 juni GP Canada 23 juni GP Spanje 30 juni GP Oostenrijk 7 juli GP Groot-Brittannië 21 juli GP Hongarije 28 juli GP België 25 augustus GP Nederland 1 september GP Italië 15 september GP Azerbeidzjan 22 september GP Singapore 20 oktober GP Verenigde Staten (Austin) 27 oktober GP Mexico 3 november GP Brazilië 23 november GP Las Vegas 1 december GP Qatar 8 december GP Abu Dhabi