Alles over het nieuwste racespel F1 23

Traditiegetrouw staat het nieuwste Formule 1-spel van Codemasters weer voor de deur. Op 16 juni komt F1 23 uit op de PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 en 5. Uiteraard verschilt het spel weer van F1 22, en daarom leggen wij je uit wat je kunt verwachten.

Nieuwe circuits in F1 23

Helemaal in lijn met de Formule 1-kalender van dit jaar voegt Codemasters twee nieuwe circuits toe aan F1 23: het Losail International Circuit in Qatar en het Las Vegas Street Circuit in de Verenigde Staten. F1-kenners weten dat er in 2021 al gereden werd op Losail, maar helaas werd het circuit toen niet toegevoegd aan het spel. Nu wel dus!

De track in Las Vegas is geheel nieuw in de kalender van F1. Nou ja, voor de meeste jonge F1-kijkers dan. In 1981 en 1982 werd al eens geracet op dit circuit, maar het duurde dus ruim 40 jaar voordat het circuit een terugkeer maakt. Het is een interessante race, waarbij de track tegen de klok in wordt gereden . Wij zijn erg benieuwd hoe dit zich uitpakt in F1 23, jullie ook?

Braking Point 2

Braking Point is de verhaalmodus van de F1-spelreeks. Dit jaar treed je wederom in de schoenen van Aiden Jackson samen met wederom Devon Butler, die in de afgelopen jaren de grote rivaal was van Jackson. Dit jaar racen de twee echter voor hetzelfde team: Konnersport Racing. Wat voor een strijd dat tussen de twee gaat opleveren, is nog niet duidelijk.

Braking Point 2 © EA

Naast een nieuw verhaal, introduceert Braking Point 2 ook nieuwe personages. Het belangrijkste verschil is echter de verbeterde CGI-scenes , waardoor het verhaal nog beter gepresenteerd wordt. Al met al verwachten wij een goed verhaal met leuke nieuwe personages en verbeterde graphics.

F1 23 gameplay veranderingen

Volgens Codemasters heeft F1 23 een meer realistische autobeleving, waardoor zaken als remmen, accelereren en draaien veel beter aanvoelen. Daarnaast voegt Codemasters een systeem toe dat PrecisionDrive heet: dit moet met name de gameplay voor mensen die spelen met een controller verbeteren. Natuurlijk raden wij aan met een stuur en pedalen te spelen als beginnende simracer .

Daarnaast zien wij tijdens de gameplay deep dive video hoe rode vlaggen werken. Hierbij wordt door het spel zelf gekeken naar de conditie van de baan om zo te bepalen of er een rode vlag, safety car of virtuele safety car wordt ingezet. Al met al ziet het er naar uit dat het weer even wennen wordt in F1 23, in goede zin natuurlijk.

F1 23 Standaard en Champions editie

F1 2023 Max Verstappen Cover © EA

Er zijn twee edities die je kunt kopen voor F1 23, de F1 23 Standard Edition en de F1 23 Champions Edition. De standaard editie komt met een andere cover , namelijk met Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Ook krijg je F1 World Starter Pack en 5000 PitCoins.

De F1 23 Champions Edition heeft onze eigen Max Verstappen op de cover. Daarnaast krijg je icon pack voor Braking Point 2, een XP boost, een F1 World Bumper Pack, 18000 PitCoins en maar liefst drie dagen early acces, je kunt dan all spelen op 13 juni .