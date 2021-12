Rondje over het circuit

Sinds 2014 wordt de laatste race van het Formule 1 seizoen verreden in Abu Dhabi. Maar wat moet je nou eigenlijk weten over dit circuit? Dat hebben wij op een rijtje gezet voor je.

Lewis Hamilton won de Grand Prix van Abu Dhabi in 2011, 2014, 2016, 2018 en in 2019.

Verstappen met zijn trofee na zijn overwinning in Abu Dhabi 2020

