01 Geschiedenis van Albert Park Street Circuit

Naam: Albert Park Street Circuit

Geopend: 1953

Eerste F1-race: 1953

Toen het circuit in 1953 werd geopend, had het een compleet andere layout dan nu. Coureur Doug Whiteford won die eerste race op Melbourne voor het Franse Talbot-Lago team. De laatste race op de oude layout was in 1958, hierna werd er een tijd in Adelaide gereden en zagen we het circuit pas in 1996 terug op de F1 kalender met als winnaar Damon Hill van Williams Renault.

Aantal GP’s van Australië tot nu toe: 24

Meest succesvolle coureur: Michael Schumacher (4 overwinningen)

Laatste winnaar: Valtteri Bottas (2019)

Doordat het circuit deels een straten circuit is, wordt er de rest van het jaar door normale auto's op gereden. Hierdoor is het vaak zoeken naar grip voor de coureurs. Naarmate het weekend vordert, lost dit probleem zich op. Het circus rondom het circuit bouwt zich twee maanden voor de start van de GP op met hekken, tribunes en meer. Binnen 6 weken na de grand prix wordt dit allemaal weer afgebouwd.

De laatste GP van Australië, 2019 © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Het Albert Park Street Circuit

In aanloop naar de race in 2022 is de layout van de baan hier en daar aangepast, om meer inhaalkansen te creëren. Vooral sinds dit jaar proberen de F1 bazen er meer aan te doen om actie te promoten.

Een van de aanpassingen is dat de chicane in bocht 9 en 10 is verdwenen. Deze wordt vervangen door een recht stuk. Aanpassingen aan bocht 13 zullen vooral moeten zorgen voor de eerder genoemde inhaalactie’s. De bochten 1,3,6 en 15 zijn verbreed, wat ook meer ruimte geeft aan inhaalactie's. De snelheid in bocht 6 is flink omhoog gegaan van 149 km/u naar 219 km/u. Verwacht wordt dat alle aanpassingen samen ervoor zorgen dat de rondetijden in de kwalificatie 5 seconden verkort worden.

Lengte van het circuit: 5.279 km

Aantal racerondes: 58

Race lengte: 306,182 km

Snelste ronde: 1:24.125 (Michael Schumacher, 2004)

Aantal bochten: 14

Het circuit in Melbourne is er een die graag de kampioenen van de sport eert. Zo hebben grootheden als Ayrton Senna, Alain Prost en Niki Lauda elk een eigen bocht op het circuit.

De eerste bocht op het circuit is altijd een uitdaging, welke nog groter is geworden door de verbreding van de bocht van 2,5 meter. Er zijn nu meer racelijnen om uit te kiezen, waardoor er meer inhaalmogelijkheden zijn. Er zullen meer gevechten plaatsvinden die door zullen gaan tot bocht twee en drie.

De ervaring in bocht 7 zal nieuw zijn voor de coureurs. Daar zullen ze door de aanpassingen namelijk met een minimum snelheid van 219 km/u doorheen racen, in plaats van de oude 149 km/u. Deze hogere snelheid zorgt ervoor dat vuile lucht minder effect gaat hebben op de aerodynamische stroming van achteropkomende auto’s.

Bocht 13, die voorheen bocht 15 was, is een uitdagende bocht, waar coureurs gemakkelijk fouten kunnen maken. De bocht is met 3,5 meter verbreed, wat het de koploper moeilijk maakt zijn positie te verdedigen.

Max op Australië in 2019 © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Rondje over het circuit

Melbourne is standaard een van de snellere circuits op de kalender. De pole lap van Lewis Hamilton in 2018 haalde een gemiddelde snelheid van 235 km/u en zoals we weten zullen we dit weekend waarschijnlijk een nog hogere snelheid zien.

Aanpassingen zijn trouwens niet alleen aan het circuit aangebracht maar ook aan de pitstraat. De Pit Lane is met 2 meter verbreed. De snelheid mag hier dan ook waarschijnlijk toenemen van 60 km/u tot 80 km/u. Bandenwissels kosten hierdoor minder tijd voor de coureurs, waardoor de teams extra mogelijkheden hebben om hun bandenstrategie te verbeteren.

04 Hoe laat start de F1 GP van Australië?

De grand prix van Australië is op traditionele wijze weer een vroegertje, maar dat neemt er niet van weg dat we massaal voor de buis zitten. Zet de volgende tijden maar in je agenda en vergeet je wekker niet te zetten:

Vrije training 1 – 8 april: 5:00 - 6:00

Vrije training 2 – 8 april: 8:00 -9:00

Vrije training 3 – 9 april: 5:00 – 6:00

Kwalificatie – 9 april: 8:00 – 9:00

Race – 10 april: 7:00 – 9:00

Sta jij ook op tijd klaar om weer van Australië te genieten?

Max in Australië © Getty Images / Red Bull Content Pool