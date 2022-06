Het Notre Dame eiland in het midden van de St. Lawrence rivier was aangelegd voor de Expo 67 wereldtentoonstelling als idee van burgemeester Jean Drapeau. Toen de expo van 1967 en de Olympische zomerspelen van 1976 op het eiland waren gehouden, kwam het idee een circuit te maken van de wegen op het eiland. Dit werd het Île Notre-Dame Circuit en is ontworpen door Roger Peart . Dit was het eerste circuit dat hij voor de Formule 1 had ontworpen.