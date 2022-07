Het was Bernie Ecclestone's droom om een Formule 1 race achter het ijzeren gordijn te houden. Toen had de Hongaarse regering oorspronkelijk plannen om het oude Nepliget parkcircuit in Boedapest nieuw leven in te blazen in een poging om de Formule 1 in het land te organiseren, maar besloot uiteindelijk om in plaats daarvan de Hungaroring te bouwen. De bouw begon in 1985 en 9 maanden later was het circuit in 1986 klaar.