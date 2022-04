01 Geschiedenis van Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari

Naam: Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari

Eerste F1 kampioenschap race: 1980

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is vernoemd naar Ferrari’s oprichter Enzo Ferrari en zijn zoon Dino Ferrari. In 1963 werd de eerste Formule 1 race gereden op het circuit, maar die telde nog niet voor het kampioenschap. Het F1 circuit in Imola staat bekend om zijn hoge snelheden en spectaculaire races en vorig jaar won Max Verstappen hier nog de race.

Het staat echter ook bekend om één van de meest zwarte bladzijdes in de geschiedenis van de F1. Tijdens de Grand Prix van 1994 verliep de GP hier dramatisch. Op de vrijdag begon het al slecht met een zware crash van Rubens Barrichello wie daardoor enige tijd in levensgevaar verkeerde. Hierna ging het alleen nog maar verder bergafwaarts. Tijdens de kwalificatie op de zaterdag kwam coureur Roland Ratzenberger om het leven. Op de zondagmiddag verongelukte ook Ayrton Senna in de Tamburello-bocht. Een absoluut dieptepunt in de F1.

Aantal GP’s op Imola tot nu toe: 29 (waaronder 2 GP’s genaamd Emilia-Romagna)

Meest recente winnaars: De grand prix van Emilia-Romagna wordt pas sinds het begin van de corona pandemie in 2020 verreden en kent hierdoor dus nog maar 2 winnaars. Tijdens de eerste editie in 2020 was dit Mercedes’ Lewis Hamilton en tijdens de afgelopen editie in 2021, onze Max Verstappen.

Max Verstappen, winnaar op Imola in 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Het F1 circuit Imola

Lengte van het circuit: 4.909 km

Aantal racerondes: 63

Race lengte: 309.049 km

Snelste ronde: 1:15.484 (Lewis Hamilton, 2020)

De Grand Prix van Emilia-Romagna in 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Aantal bochten: 17

Aantal DRS-zones: 1

Het F1 circuit van Imola is technisch niet makkelijk, vooral niet om in te halen. Toch behoort dit circuit tot een van de favorieten van menig coureur.

Het circuit wordt tegen de klok in gereden. Hierdoor zijn de meeste bochten naar links. Chicane nummer 1, de Variante Tamborell, is een smalle links-rechts combinatie. Tenzij je een goede exit hebt in de Tosa bocht, bocht 7, is inhalen hier vrij onmogelijk. In bocht nummer 9 gaan de coureurs recht omhoog. Een technisch lastige combinatie begint bij de Piratella. Dit is een van de snellere bochten op dit circuit. Dit maakt het aanremmen lastiger. Bij het ‘naar beneden rijden’ komen de coureurs door de Acque Minerali.

Het circuit van Imola is een van de weinigen op de kalender die maar 1 DRS-zone heeft. De zone loopt van de start/finishlijn naar de remzone voor bocht 2, de Tamburello. Het activeringspunt zal 60 meter voor bocht 19 liggen, de laatste bocht op het circuit. Het detectie punt ligt dit jaar wel op een andere plek dan normaal. Voorheen zat deze op 20 meter voor Rivazza 1 (bocht 17), maar nu ligt het 385 meter voor deze bocht.

Sergio Perez op Imola in 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Rondje over het circuit

Volgens de F1-coureurs is dit circuit een droom om op te rijden. Nadat Alpha Tauri coureur Pierre Gasly zijn AT01 auto in 2020 had getest op het circuit, noemde hij het een van zijn beste ervaringen in een Formule 1 auto ooit. Zijn toenmalige teammate Daniil Kvyat was het daarmee eens en gaf aan dat dit circuit veel adrenaline oplevert. Vooral de iconische bochten Acque Minerali en de Piratella geven de coureurs de mogelijkheid tot op het randje te racen.

04 Hoe laat start de Grand Prix van Emilia-Romagna?

Omdat dit F1 weekend in Imola weer in het sprintformat is, wijken de tijden enigszins af van het normale tijdschema. Gelukkig hebben wij ze hier op een rijtje voor je:

Vrije training 1 – 22 april: 13:30 – 14:30

Kwalificatie – 22 april: 17:00 – 18:00

Vrije training 2 – 23 april: 12:30 -13:30

Sprint – 23 april: 16:30 – 17:30

Race – 24 april: 15:00 – 17:00

Max als leider van het veld in 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool