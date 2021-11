Mexico is bij veel mensen een favoriete race, omdat er altijd veel gebeurt. Hier lees je alle belangrijke informatie over het circuit van Mexico.

Het circuit is vernoemd naar Ricardo en Pedro Rodríguez, twee broers. Dit waren de nationale racehelden in Mexico, en zijn allebei om het leven gekomen door de autosport.

Van 1963 t/m 1970 is de Grand Prix elk jaar verreden, het circuit heette toen nog Magdalena Mixhuca. De laatste jaren waren niet zonder problemen. De Mexicaanse fans kwamen massaal naar het circuit en dit zorgde voor problemen met crowd-control. In 1970 was hier meer geld voor vrijgemaakt, maar de dood van Pedro Rodríguez zorgde ervoor dat het evenement gecanceld werd.

