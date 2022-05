Officieel werd er voor het eerst in 1929 op het starten circuit geracet. Vanaf 1950 telde het mee voor het F1 wereldkampioenschap. Sigaretten maker en Monegask Anthony Noghés kwam op het idee een grand prix te houden in Monaco toen hij Algemeen Commissaris van de Automobile Club de Monaco was. Deze club mocht niet bij de internationale auto club, omdat er nog geen race event in het vorstendom was gehouden. Hierop begon Noghés met plannen en zo kwam er de eerste race in Monaco. Deze was een succes en zorgde ervoor dat de ACM zich wel bij de internationale club mocht voegen.