01 Geschiedenis F1 circuit Oostenrijk

Naam: Red Bull Ring

Het F1 circuit in Oostenrijk genaamd Red Bull Ring, werd in 1969 gebouwd en geopend als de Österreichring . Het circuit stond van 1970 tot 1987 op de kalender tot twee incidenten bij de start van de race in het laatste jaar grote schade hadden veroorzaakt. Het circuit werd als gevolg als te gevaarlijk beschouwd en er werd 10 jaar lang niet meer op het circuit gereden door het Formule 1-kampioenschap.

Eerste Oostenrijkse F1 kampioenschaps race: 1970

Aantal F1 races op de Red Bull Ring tot nu toe: 35

Max op nummer 1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Meest recente winnaars: Max Verstappen (2021), Max Verstappen (2021), Lewis Hamilton (2020)

Max Verstappen twee keer gewonnen in 2021? Dat zie je goed. Sinds 2021 worden er naast de hoofdrace op zondag, ook de sprintraces op zaterdag gereden op de Red Bull Ring . In 2021 was het dus Max die het Oostenrijkse weekend echt domineerde.

Max op de Red Bull Ring in 2021 © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

02 Red Bull Ring: F1 Circuit

In 2005 kocht Dietrich Mateschitz samen met Red Bull het circuit toen het de A1 ring heette, naar het Oostenrijkse telecombedrijf. Na een aantal financiële tegenslagen en protesten van omwonenden, kon het circuit toch weer gerenoveerd openen in 2011. Sinds 2014 rijdt de Formule 1 er weer. En beter maar, want het circuit midden in de Oostenrijkse Alpen is een plaatje om te zien.

Lengte F1 circuit Red Bull Ring: 4.318 km

Hoeveel rondes op de Red Bull Ring: 71

03 Red Bull Ring Tribunes

De beste plek om Formule 1 actie in het echt te bewonderen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk? Een van de beste uitzichten heb je op d e 'Nord'-tribune van de Red Bull Ring, die rondom de buitenkant van wat vroeger de Bosch Kurve was is. Hier heb je een geweldig uitzicht over een groot deel van het circuit, dat naar beneden loopt. Bosch Kurve

Max op de Red Bull Ring, 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Race lengte: 306.58 km

Snelste raceronde: 1:05:619 Carlos Sainz (2020)

Aantal bochten: 10

Aantal DRS-zones: 3

De wedstrijdleiding heeft ervoor gekozen om voor het Oostenrijkse weekend drie DRS-zones te activeren. Deze zullen zich op het lange rechte stuk van het Red Bull Ring-circuit bevinden, op het rechte stuk tussen bocht 1 naar 3 en in de tegenovergestelde lijn tussen coureurs bocht 3 en 4. De detectiepunten, één voor elke sector, zullen net voor de bochten 10, 1 en 3 worden geplaatst.

Op het lange rechte stuk bevindt zich 1 van de DRS-zones © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 Rondje over het Red Bull Ring F1 Circuit

Red Bull Racing racet op thuisgrond op de Red Bull Ring die zich midden in de prachtige Oostenrijkse Alpen bevindt. Max neemt je mee in een virtueel rondje over dit circuit in de bergen.

05 Tussenstand Kampioenschap

Ondanks dat Max niet op het podium was geëindigd in Silverstone , was Sergio dat wel. Daarbij staat Verstappen nog wel eerste in de driver's championship en Pérez tweede. Als constructeurs staan ze nog op de eerste plek. Check de volledige standings hier beneden:

06 F1 Oostenrijk Tijden

De laatste keer dat we een sprintrace hebben gezien dit raceseizoen was tijdens het weekend van Emilia-Romagna , maar op de Red Bull Ring komt er wel weer sprintrace kijken. Bekijk daarom hier beneden het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Vrije training 1 - 8 juli: 13:30 - 14:30

Kwalificatie - 8 juli: 17:00 - 18:00

Vrije training 2 - 9 juli: 12:30 - 13:30

Sprintrace - 9 juli: 16:30 - 17:00

Race - 10 juli: 15:00 - 17:00

Max pakt ieder stukje circuit mee © Getty Images / Red Bull Content Pool