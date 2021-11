Het F1 seizoen is in de afgelopen jaren niet zo spannend geweest als nu. Nog drie races te gaan tot we weten wie zich wereldkampioen 2021 mag noemen.

Met Qatar als nieuwe locatie, is het voor iedere coureur wennen. Welke auto zal hier de snelste zijn? Die vraag wordt zondag na de race beantwoord, tot die tijd kan je hier je kennis opdoen over het circuit van Losail.

Het circuit is in 2004 binnen een jaar gebouwd voor de MotoGP, en ligt net buiten Doha, de hoofdstad van Qatar.

De GP van Qatar stond eigenlijk pas vanaf 2023 op de kalender, maar is nu als vervanger ingezet. In 2023 gaat het 10-jarige contract van het circuit in en staat het elk jaar op de F1-kalender.

Het circuit van Losail is een combinatie van medium en hoge snelheidsbochten. Het lange rechte stuk is 1 km lang en zorgt voor genoeg inhaalmogelijkheden richting bocht 1.

Verstappen neemt je mee in een rondje over het circuit. Hij zette tijdens de eerste vrije training de snelste tijd neer.

