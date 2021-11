Of het circuit op tijd af zal zijn is heel spannend. Saoedi-Arabië had nog geen FIA-waardig circuit en het moest dus in hoog tempo aan de slag om er één te bouwen. Er werd gekozen voor een snel stratencircuit langs de kust.

De GP van Saoedi-Arabië stond eigenlijk pas vanaf 2023 op de kalender, maar het circuit is dit seizoen omdat enkele GP's tussentijds zijn afgevallen versneld als vervangende GP ingezet. In 2023 gaat het 10-jarige contract van het circuit in en staat het elk jaar op de F1-kalender.

