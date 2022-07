01 Geschiedenis Silverstone Circuit F1

Naam: Silverstone Circuit

Eerste F1 Silverstone kampioenschaps race: 1950

Het F1 circuit op Silverstone was oorspronkelijk begonnen als een trainingsvliegveld voor Britse bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is sinds 1948 open als circuit. De Silverstone track ligt in zowel Northamptonshire als in Buckinghamshire . Red Bull Racing's grote rivaal van het 2021 seizoen, Mercedes , bevindt zich een paar kilometer verderop in Brackley .

Max Verstappen op Silverstone © Getty Images / Red Bull Content Pool

Aantal GP's op Silverstone tot nu toe: 56

Meest recente winnaars: Lewis Hamilton (2021), Max Verstappen (2020), Lewis Hamilton (2020)

Brits circuit, Britse coureur die er het meest succesvol op is. 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Silverstone tot nu toe acht keer gewonnen. Meest succesvol constructeur tijdens de GP van Silverstone is het team van Ferrari . Zij hebben in totaal 14 keer op de hoogste trede van het podium gestaan tijdens de F1 in Silverstone.

Max als winnaar op Silverstone © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Silverstone F1 Circuit

Met zo veel motorsport historie dat aan het circuit verbonden is, is het moeilijk geen kippenvel te krijgen van Silverstone. Sinds die eerste race op 13 mei 1950 is de Silverstone layout een aantal keer veranderd, maar dat maakt het er niet minder iconisch op. Niet alleen is het een super snel circuit, maar ook een heel technisch circuit.

Lengte F1 circuit: 5,891 km

Hoeveel rondes op Silverstone: 52

De beste plekken om de actie in real life te bekijken? De Becketts tribune staat hoog op het lijstje om de F1-auto's in actie te zien. Hier zie je de coureurs door Maggotts en Becketts razen, iets dat je ooit met je eigen ogen moet hebben gezien. Op de Stowe-tribune kun je de beste inhaalacties volgen, maar hier is het al gaaf om te zien hoe de coureurs zelf door de bocht heen racen.

Max op het Britse circuit van Silverstone © Getty Images / Red Bull Content Pool

Race lengte: 306,198 km

Er is nog geen officieel bericht naar buiten gekomen van Pirelli over de Silverstone banden, maar in het verleden zijn de C1 , C2 en C3 's vaak meegenomen naar de GP van Engeland.

Snelste raceronde: 1:27.097 Max Verstappen (2020)

Aantal bochten: 18

De coureurs starten op Club waarop ze over de Hamilton Straight heenrijden, vol gas Abbey in. Gas op het pedaal en de coureurs gaan door Arena welke gevormd wordt door een combinatie aan bochten en uitkomt op Brooklands . Na Brooklands gaan ze een haarspeld door en komen ze uit door de snelle Copse Corner van Silverstone. Na dit snelle stuk razen de auto's door het meest iconische deel van het circuit: Maggots en Becketss . Dit iconische stuk werd in 1991 geïntroduceerd en wordt genomen met een snelheid tussen de 235 en 310 km/u. Van Chapel naar Stowe is het rijden in een snelle rechte lijn. Van Stowe gaan ze naar rechts, eventjes rechtdoor naar Vale , naar links en bijna gelijk naar rechts om te eindigen op Club , oftwel start/finish.

Aantal DRS-zones: 2

Sergio Pérez racet door de bochten van Silverstone © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Rondje over het Silverstone F1 Circuit

Het is één van de beste circuits om F1 performance op te ervaren. Sergio Pérez

Door de jaren heen is de layout enkele keren veranderd, maar het gevoel en de historie blijft hetzelfde. Met bochten als Maggotts , Becketts en Abbey is dit één van de snelste en uitdagende circuits op de Formule 1 kalender. Kijk hieronder mee hoe Max Verstappen op dit waanzinnige circuit rijdt.

04 Tussenstand Kampioenschap

Eindelijk, na de grand prix van Canada staan onze eigen Red Bull Racing coureurs op plek 1 en 2 van het kampioenschap. Nederlander Max Verstappen leidt het kampioenschap met wel 46 punten! Teamgenoot Sergio Pérez staat achter hem met in totaal 129 punten. Wij zijn benieuwd hoe de rest van het seizoen zich ontvouwt.

05 Tijden F1 Silverstone

Na avondjes opblijven vanwege de Grand Prix van Montréal , kunnen we Formule 1 weer 's middags kijken. Alles over de start van de F1 op Silverstone, kwalificatie en vrije training vind je hier:

Vrije training 1 - 1 juli: 14:00 - 15:00

Vrije training 2 - 1 juli: 17:00 - 18:00

Vrije training 3 - 2 juli: 13:00 - 14:00

Kwalificatie - 2 juli: 16:00 - 17:00

Race - 3 juli: 16:00 - 18:00

Max racet langs de Britse fans © Getty Images / Red Bull Content Pool