En dus is Zandvoort na al die jaren weer het middelpunt van de racewereld. De baan is natuurlijk iets gemoderniseerd, maar heeft nog hetzelfde karakter als tijdens de laatste Dutch GP in 1985. Maar wat moet je allemaal weten over dit circuit? Een round-up met alle facts!

01 Geschiedenis van CM.com Zandvoort

Naam: CM.com Circuit Zandvoort

Geopend: 1948

Eerste F1-race: 1952

Zandvoort is, hoewel het circuit dus vernieuwd is, één van de meest oude en authentieke circuits op de Formule 1 -kalender. De baan werd al in 1948 officieel geopend en in 1952 werd er de eerste Grand Prix van Nederland meetellend voor het wereldkampioenschap Formule 1 gehouden. De winnaar toen? De legendarische Italiaan Alberto Ascari, de wereldkampioen van 1952 en 1953.

Aantal Dutch GP's tot nu toe: 30

Meest succesvolle coureur: Jim Clark (vier zeges)

Laatste winnaar: Niki Lauda

Tussen 1952 en 1985 was de Grand Prix van Nederland vaste prik op de F1-kalender. Slechts vier keer (in 1954, 1956, 1957 en 1972) ontbrak Zandvoort in het Formule 1-seizoen, alle andere jaren was de Dutch GP van de partij. De lijst met winnaars is prachtig: naast de eerder genoemde Ascari wisten ook wereldkampioenen als Juan Manuel Fangio, Graham Hill, Jim Clark, Jackie Stewart, Niki Lauda, James Hunt, Nelson Piquet en Alain Prost te winnen in Zandvoort. Clark is met vier overwinningen de meest succesvolle coureur uit de historie van de Dutch GP, de vooralsnog laatste winnaar (in 1985) is Niki Lauda. Hij krijgt nu, na 37 jaar, dus eindelijk een opvolger.

02 Het circuit

Lengte van het circuit: 4,259 kilometer

Snelste ronde: 1:19.511

Deze tijd is in 2017 neergezet door Max Verstappen met de Red Bull RB8 (V8 motor) tijdens een demonstratie. Gezien de datum, is deze snelste ronde verreden op de oude versie van het circuit. Er is sinds de verbouwing nog niet gereden met een F1-bolide, dus voor een verbetering van de rondetijd moeten we nog even geduld hebben. Grote kans dat dit gebeurd tijdens de Dutch GP.

Aantal bochten: 14

En dan de baan zelf. Door de opknapbeurt van de afgelopen jaren, om het circuit helemaal 'Formule 1-proof' te maken, is de lengte van Circuit Zandvoort een heel klein beetje veranderd. Dit was iets meer dan 4,3 kilometer, na de verbouwing was daar nog 4,259 kilometer van over. Het aantal bochten is gelijk gebleven; dat zijn er nog altijd 14. Wel zijn twee bochten, de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht, op de schop gegaan om er kombochten van te maken.

2 min 1e ronde van Max Verstappen op het nieuwe Zandvoort Circuit Check hier hoe Max Verstappen in 2020 zijn eerste ronde reed op het vernieuwde Zandvoort Circuit met een F1 auto.

03 De bochten

Bocht 1: Tarzanbocht

De meest roemruchte bocht van Zandvoort is de Tarzanbocht, een lange trage rechterbocht aan het eind van start/finish. Komt iedereen hier na de start schadevrij doorheen? De start wordt heel belangrijk, want heel veel inhaalmogelijkheden biedt het circuit niet.

Bocht 2: Gerlachbocht

Deze razendsnelle bocht is vernoemd naar Wim Gerlach, die in 1957 in deze bocht verongelukte, en vormt de opmaat naar een vernieuwd stukje asfalt: de Hugenholtzbocht.

Bocht 3: Hugenholtzbocht

De Hugenholtzbocht is vernoemd naar Hans Hugenholtz. Hij was niet alleen ontwerper en jarenlang directeur van Circuit Zandvoort, maar ook ontwerper van bijvoorbeeld het populaire circuit van Suzuka in Japan. Voor de F1-terugkeer is de Hugenholtzbocht, een linkerdoordraaier, wat verbouwd en is het een zogenaamde kombocht geworden. Dat wil zeggen: het asfalt loopt schuin omhoog. Het zal hier voor de Formule 1-coureurs flink zoeken worden naar de ideale lijn!

Zoeken naar de ideale lijn in de uitdagende Hugenholtzbocht © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

Bocht 4: Hunserug

Na de Hugenholtzbocht volgt een razendsnel knikje naar rechts, de Hunserug. Gas erop en door.

Bocht 5: Slotemakerbocht

Bocht vijf is van hetzelfde laken en pak: razendsnel. Dit knikje naar links is vernoemd naar Rob Slotemaker, een raceicoon uit Zandvoort. Hij is de oprichter van de beroemde antislipschool bij het circuit en ontdekte het racetalent in Jan Lammers, nu de drijvende kracht achter de Dutch GP.

Bocht 6

Aan bocht 6 is (nog) geen naam gegeven, wellicht ook omdat het nauwelijks een bocht te noemen is. Gas intrappen en een beetje naar rechts sturen, dan ben je er doorheen.

Bocht 7: Scheivlak

Na bocht 6 volgt één van de mooiste bochten van de baan: Scheivlak. Dit is een razendsnelle rechtsbocht die vanwege het hoogteverschil bijna blind ingestuurd moet worden.

Bocht 8: Mastersbocht

Na Scheivlak volgen meteen nog 2 bochten naar rechts, waarvan de Mastersbocht de eerste is. Geen al te trage bocht, maar het is meteen oppassen voor bocht 9.

Bocht 9

Want, meteen na de Mastersbocht gaat het rechtsaf door bocht 9. Weer een technische bocht, die opgevolgd wordt door een lange linkerknik.

Bocht 10: CM.com bocht

Die linkerknik is de CM.com bocht. Wie hier een foutje maakt bij het uitkomen is de sigaar, want na de CM.com bocht volgt een recht stuk richting een cruciaal deel van de baan.

Bocht 11 en 12: Hans Ernstbocht

Met deze plattegrond zal je niet verdwalen op CM.com Circuit Zandvoort © Dutch GP

Na dit rechte stuk volgt namelijk de Hans Ernstbocht: een scherpe knik naar rechts, gevolgd door een linkerdoordraaier. Het zal niet makkelijk zijn, maar hier kan mogelijk worden ingehaald.

Bocht 13

De sleutel tot een goed rondje, of een inhaalactie voor de Tarzanbocht, wordt bocht 14. Bocht 13 gaat naar rechts en leidt de coureurs naar de Arie Luyendykbocht.

Bocht 14: Arie Luyendykbocht

De Arie Luyendykbocht is de nieuwe blikvanger van CM.com Circuit Zandvoort, vanwege de spectaculaire 'banking'. Oftewel: ook dit is door de laatste verbouwing een kombocht geworden. Maar niet zomaar een kombocht, dit is een razendsnelle. Coureurs moeten hier vol gas over het schuin oplopende asfalt, zoals we dat kennen van ovale banen in de Verenigde Staten. Des te mooier is het dat deze baan vernoemd is naar Arie Luyendyk, tweevoudig winnaar van de prestigieuze Indy 500.

En dan: vol gas over start/finish. En dat zondag 5 september 72 keer.

