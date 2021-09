Ayrton Senna en Alain Prost waren eind jaren '80 en begin jaren '90 de absolute topcoureurs van de Formule 1. In 1988 en 1989 reden ze samen voor McLaren en dat team was toen zo dominant, dat Senna en Prost alleen het gevecht met elkaar aan konden gaan. In 1988 pakte Senna de titel, een jaar later stond Prost er het beste voor. Bij de GP van Japan, de voorlaatste race van het jaar, moest Senna winnen om kans te houden op de titel. Prost lag voorop en bij een inhaalactie van Senna bij de chicane voor start/finish ging het mis; de twee raakten elkaar en schoven samen rechtdoor.

Ayrton Senna en Alain Prost waren eind jaren '80 en begin jaren '90 de absolute topcoureurs van de Formule 1. In 1988 en 1989 reden ze samen voor McLaren en dat team was toen zo dominant, dat Senna en Prost alleen het gevecht met elkaar aan konden gaan. In 1988 pakte Senna de titel, een jaar later stond Prost er het beste voor. Bij de GP van Japan, de voorlaatste race van het jaar, moest Senna winnen om kans te houden op de titel. Prost lag voorop en bij een inhaalactie van Senna bij de chicane voor start/finish ging het mis; de twee raakten elkaar en schoven samen rechtdoor.

Mede door die crash ging de titel naar Prost, maar een jaar later waren de rollen omgedraaid; ook toen crashten de twee in Japan, deze keer in de eerste bocht, en daardoor pakte Senna de titel.

Michael Schumacher werd zeven keer wereldkampioen en is daarmee één van de 'all time greats' van de F1. Zijn eerste titel behaalde hij in 1994, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Hij begon als WK-leider aan de laatste race van het seizoen in Australië, maar zijn voorsprong op Williams-coureur