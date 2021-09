Iedereen hoopte erop en hij heeft het geflikt: de eerste Grand Prix van Nederlands sinds 1985 is gewonnen door Max Verstappen. Wat een racefeest in Zandvoort!

Natuurlijk, hij was favoriet. Zes van de eerste twaalf races dit seizoen werden gewonnen door Max en dus wist iedereen dat het ook kon gebeuren in Zandvoort. Maar: je moet het nog maar doen. Zeker op een circuit als Zandvoort, waar zowel op zaterdag als zondag ieder foutje ervoor kan zorgen dat alle hoop op een goed resultaat vervliegt, is winnen gemakkelijk gezegd dan gedaan.

De eerste winst: zaterdagmiddag

De eerste dag van het raceweekend in Zandvoort was nog wat aftasten en mede door een aantal rode vlag-situaties, stond na de naam van Max na de eerste vrije trainingen nog niet bovenaan. Niet hij, en ook niet Lewis Hamilton, maar de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz waren het snelste op vrijdag. Maar: dat werd rechtgezet op zaterdag, de eerste dag die er toe deed. In de derde vrije training was Max al ijzersterk en die lijn trok hij door in de kwalificatie. Ondanks een haperend DRS-systeem in zijn laatste vliegende rondje, pakte hij pole. Zijn snelste rondje in de kwalificatie was 0.038 seconde sneller dan die van Lewis Hamilton, waardoor Max de eerste winst van het weekend binnen had: hij mocht de Grand Prix van Nederland starten vanaf pole.

Dutch GP - Overwinning Max Verstappen © Rode Stier

Droomstart

Poleposition, de eerste startplek, is altijd belangrijk in de Formule 1. Maar op Zandvoort, waar inhalen heel moeilijk is, extra belangrijk. De volgende opdracht: als eerste de Tarzanbocht ingaan én uitkomen. Ook dat verliep perfect; Max had een droomstart en had al bij het insturen van de eerste bocht ruim een autolengte voorsprong op Hamilton. Tot enorme blijdschap van al die duizenden oranjefans op de tribune kwam Max als leider uit de eerste bocht. Achter hem volgde Hamilton op plek twee, voor teamgenoot Valtteri Bottas en Alpha Tauri-coureur Pierre Gasly.

Daarna was het voor Max zaak om Hamilton achter zich te houden. De Mercedes-coureur deed er alles aan om Max onder druk te zetten, ook probeerde hij via de undercut (dat wil zeggen: iets eerder naar de pits gaan in de hoop zo je voorganger te kunnen passeren) de race op strategie naar zich toe te trekken. Ook probeerde Mercedes de druk op te voeren door Bottas net zo lang door te laten rijden op zijn eerste set banden tot hij vlak voor de neus van Max belandde. Maar wat Mercedes en Hamilton ook probeerden: Max bleef keihard de snelste. Hij maakte geen fout, wist Bottas met een mooie inhaalactie op het rechte stuk voorbij te gaan, het team leverde perfecte pitstops af en na 72 rondjes was het zover: Max kwam als winnaar van de Grand Prix van Nederland over de finish. Zandvoort, en eigenlijk heel Nederland, ontplofte!

Verstappen viert zijn zege op zijn thuisrace © Getty Images / Red Bull Content Pool
Max Verstappen wint de Dutch GP © Getty Images / Red Bull Content Pool
Champagne op het podium om de Dutch GP overwinning te vieren © Getty Images
Max mocht plaatsnemen op de hoogste trede © Getty Images / Red Bull Content Pool
Verstappen komt als eerste over de finish © Getty Images / Red Bull Content Pool
De Orange Army gaat uit hun dak door de overwinning van Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool
Red Bull Racing viert feest © Getty Images / Red Bull Content Pool

Max: “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”

Door zijn overwinning is Max niet alleen de allereerste Nederlandse coureur die een Grand Prix van Nederland wint, en het middelpunt van een nieuw oranje volksfeest, maar ook weer de leider in het wereldkampioenschap. En dus glunderde Max van oor tot oor. “Geweldig om hier te winnen en fantastisch om weer aan kop te staan in het WK. Natuurlijk verwachtte iedereen heel veel van me hier en het is nooit makkelijk om aan die verwachtingen te voldoen. Maar het publiek was het hele weekend geweldig en ik ben ontzettend blij dat ik hier heb kunnen winnen. Het was niet eenvoudig, want Lewis bleef de druk erop houden en de Mercedessen waren enorm snel.”

“We kunnen vooral enorm tevreden zijn over de complete teamprestatie”, vervolgt Max. “We namen de juiste beslissingen en hebben de race goed ingedeeld. Het is ontzettend gaaf om 72 rondjes op dit circuit te rijden, zeker met deze fans erbij. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner genoot met volle teugen van de zee aan uitzinnige oranjefans in Zandvoort. “De sfeer was echt fantastisch. Ik heb nog nooit ergens zo'n mooie chemie gezien tussen fans en een coureur, de Nederlandse racefans zijn echt geweldig.”

“Inhaalactie op Bottas was bepalend”

Dat Max zijn hoofd zo koel wist te houden, vindt Horner razend knap. “Max had een geweldige start en daarna wisten we dat Mercedes zijn beide coureurs op een andere strategie zou zetten. Dat gebeurde ook en de inhaalactie van Max op Bottas was bepalend voor de rest van de wedstrijd.”

Ook Lewis Hamilton kon na afloop van de race niets anders doen dan Max én de oranjefans feliciteren. “Wat een race en wát een publiek, echt waar. Max heeft het geweldig gedaan, mijn felicitaties aan hem. Ik heb alles gegeven, maar ze waren gewoon te snel voor ons dit weekend.”

De strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 gaat volgende week verder met de Grand Prix van Italië, op het razendsnelle circuit van Monza. “Dat is een circuit dat Mercedes normaal gesproken goed moet liggen”, blikt Red Bull-teambaas Horner alvast vooruit. “Dus voor ons wordt het zaak om de schade te beperken. Maar het lijkt erop dat de strijd om het wereldkampioenschap enorm spannend wordt en gaat duren tot en met de laatste race van dit seizoen in Abu Dhabi.”