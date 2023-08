F1 2023 Zandvoort: Zo ben jij net zo snel als Max!

Inmiddels is het alweer het derde jaar dat de Formule 1 langskomt in Nederland, namelijk op Circuit Zandvoort. Dat betekent ook dat je inmiddels al een aantal jaar zelf hebt kunnen racen op het circuit , namelijk in het spel F1 2023.

Max Verstappen is natuurlijk enorm snel op de Nederlandse baan, maar hoe kom je nou een beetje in de buurt van de grootmeester ? Wij leggen het je uit in dit artikel, zodat ook jij net zo snel als Max wordt.

Let op de bochten

Het circuit van Zandvoort werd door Max Verstappen als 'old school' bestempeld. En dat gevoel is er gelukkig nog steeds. Toch zijn er een flink aantal bochten veranderd voordat het circuit terugkwam in 2020 , waardoor je op sommige stukken meer snelheid kunt halen. De binnenkant van de Hugenholtzbocht en de Audi-S bocht zijn verbreed, waardoor het circuit vloeiender aanvoelt.

Het grootste verschil zit het in de Arie Luyendijkbocht . Deze is bocht heeft een helling gekregen zoals we de ook kennen als bochten in Indianapolis. De bocht kun je daardoor op volle snelheid nemen, wat zich moet resulteren in een inhaalmanoeuvre bij de volgende Tarzanbocht.

Automatisch Drag Reduction Systeem (DRS)

In F1 2023 is het mogelijk om het Drag Reduction Systeem op automatisch te zetten. Dat is erg fijn op een snel circuit zoals die in Zandvoort. Het aanzetten van je DRS in de Kumhobocht zorgt er namelijk voor dat flink wat snelheid kan pakken in de Arie Luyendijkbocht en daardoor mogelijk een inhaalactie kan maken in de Tarzanbocht. En dat betekent winnen!

Verkorte pitstop

De pitstop op het Zandvoort Circuit is voor het Formule 1-seizoen van sinds 2020 flink verkort. Waar de reguliere pitstop zo een 22 a 23 seconden kost, is de pitstop op Zandvoort verkort tot zo een 15 tot 17 seconden . Dat betekent meer mogelijkheden voor de coureur, want een extra bandenwissel kan het dan zomaar eens waard worden.

Inhalen, inhalen, inhalen

Het circuit Zandvoort is voor de herintroductie flink veranderd, en dat heeft eigenlijk maar één doel: inhalen. De afgelopen twee jaar hebben we in ieder geval geconcludeerd dat je dit ook als beginner en speler in de F1 games prima kan doen. Dat het circuit een enorm succes is geworden in de Formule 1 is wel duidelijk, en wat ons betreft ook een van de beste banen om een achterstand goed te maken !

Probeer de Steering Assist

Red Bull wagen F1 2023

F1 2023 is weer net wat makkelijker voor beginners dan de voorgaande jaren. Niet zo vreemd ook, want ontwikkelaar Codemasters heeft ze afgelopen jaren alles op alles gezet om het spel toegankelijker te maken. Een van die snufjes die je als beginner kunt gebruiken is Steering Assist; de game helpt je na inschakelen met sturen en het rijden op de perfecte race-lijn .

De onervaren Formule 1-racer die graag een rondje op Zandvoort wilt rijden kan dat nu doen met wat hulp. Wat ons betreft heel erg fijn, zeker om het spel te leren kennen . De echte fanaat zet deze optie waarschijnlijk gelijk uit, en gelijk heb je. Want Max Verstappen heeft deze optie in zijn Formule-1 wagen natuurlijk ook niet!