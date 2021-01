1. Max en Red Bull in topvorm

In de sport wordt het vaak gezegd: je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Als dat in de Formule 1 ook geldt, gaan we in 2021 mooie dingen zien van

2. We gaan naar Zandvoort (en nu echt!)

3. De comeback van een kampioen

We zien dit jaar een oude bekende terug in de Formule 1: Fernando Alonso. De Spanjaard is tweevoudig wereldkampioen, nog altijd razendsnel en bovendien een mooi 'character' om erbij te hebben. Alonso gaat rijden voor Renault, dat in het nieuwe seizoen omgedoopt wordt in 'Alpine F1' en de kleuren geel en zwart gaat verruilen voor het Franse rood, wit en blauw.

