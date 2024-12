F1-kalender van 2025

2025 is het eerste seizoen sinds 2019 dat de Formule 1 het jaar in Australië aftrapt. Het is sinds 1996 praktisch een traditie om de dans te openen op

, maar wegens de coronapandemie gaat de race down under in 2020 en 2021 niet door. Wanneer het in 2022 terugkeert op de kalender is haar gebruikelijke plek overhandigd aan Bahrein, waar ook de pre-season test wordt gehouden. Dat is nog steeds het geval, maar in plaats van in Sakhir te blijven, reist het circus nu af naar Melbourne.