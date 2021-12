, dat bij raceliefhebbers mogelijk al bekend was door de MotoGP-races op deze baan. In Saoedi-Arabië is echt alles nieuw; de baan in Jeddah is ontworpen voor de Formule 1 en de afgelopen maanden is hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen voor de allereerste Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië.

in de smaak gaat vallen weten we pas als de eerste trainingen achter de rug zijn, maar zeker is dat de Formule 1 de laatste jaren druk bezig is om de kalender te vernieuwen. Veel circuits hebben recent, voor het eerst of voor het eerst sinds lange tijd, weer een plekje gekregen op de F1-kalender. Niet alle nieuwe circuits zijn een even groot succes, maar de volgende banen zijn dat zeker wel. Dit is een overzicht van de beste nieuwe circuits op de F1-kalender.

ervoor zorgde dat Formule 1 'hot' werd in Nederland. De schouders werden eronder gezet en Zandvoort kwam terug; dit jaar was eindelijk weer de Dutch GP. En wie erbij was, of de beelden gezien heeft, kan niet anders concluderen dan dat Zandvoort een enorme verrijking is voor de F1-kalender. Coureurs genoten volop van de baan én de ongekende sfeer. Dat zal volgend jaar ongetwijfeld niet anders zijn.

Jarenlang dacht iedereen dat het onmogelijk was om weer een Grand Prix van Nederland te krijgen. Ja, iedereen was het erover eens dat Zandvoort een mooie baan was. Maar geschikt voor de moderne Formule 1? Lange tijd werd gedacht van niet. Tot